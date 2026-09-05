شکست ماسک در دادگاه؛ تصاویر جعلی ممنوع شد
دادگاهی فدرال در آمریکا درخواست شرکت هوش مصنوعی ایلان ماسک (xAI) برای توقف اجرای قانون ایالت مینهسوتا را رد کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
و به نقل از رویترز، شرکت «ایکسایآی» (xAI) متعلق به ایلان ماسک تلاش کرده بود با ارائه درخواستی به دادگاه، اجرای قانون جدید ایالت مینهسوتا را متوقف کند. این شرکت مدعی بود که چنین قانونی ممکن است با حق آزادی بیان در قانون اساسی آمریکا در تضاد باشد. با این حال، قاضی فدرال درخواست صدور دستور موقت علیه این قانون را رد کرد.
قاضی مربوطه در حالی که پیچیدگی مسائل قانون اساسی در مواجهه با فناوریهای نوظهور هوش مصنوعی را پذیرفت، اعلام کرد: شرکت xAI نتوانسته است آسیب فوری و مشخصی را که در صورت ادامه اجرای قانون متحمل میشود، اثبات کند.
این قانون که از اول اوت ۲۰۲۶ اجرایی شده، نهتنها توسعهدهندگان نرمافزار، بلکه اپراتورهای وبسایت و سایر ارائهدهندگان خدمات مرتبط را نیز شامل میشود. در همین راستا، شرکت ایکسایآی اعلام کرده است که قصد دارد این تصمیم را در دادگاه تجدیدنظر حوزه هشتم آمریکا به چالش بکشد و پیگیر آن باشد.