با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور بهره برداری از واحد تولیدی بیل بکهو لودر یک شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری آذربایجان غربی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، واحد تولیدی بیل بکهو لودر یک شرکت دانش بنیان با حضور حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان ملی و استانی در پارک علم و فناوری استان افتتاح شد.

در جریان این مراسم، معاون علمی رئیس‌جمهور و استاندار آذربایجان‌غربی با حضور در بخش‌های مختلف این مجموعه، از نزدیک در جریان توانمندی‌های فنی، ظرفیت‌های تولیدی و برنامه‌های توسعه‌ای این شرکت قرار گرفتند.

این سوله کارگاهی با هدف توسعه ظرفیت‌های تولیدی و فناورانه شرکت و فراهم‌سازی زیرساخت لازم برای طراحی و ساخت بیل بکهو لودر به بهره‌برداری رسیده و زمینه افزایش ظرفیت تولید و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال را فراهم می‌کند.

بکهولودر، گونه‌ای تراکتور خودگردان است که در پشت خود یک بیل مکانیکی و در بخش جلو، بیل جلو دارد و برای کارهای سبک استفاده می‌شود

راه‌اندازی این واحد تولیدی، گامی در مسیر حمایت از شرکت‌های فناور، توسعه تولید تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز کشور و تقویت زیست‌بوم فناوری و نوآوری آذربایجان‌غربی به شمار می‌رود.