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سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت: دانشآموزانی که در امتحان نهایی نمره قبولی نگرفتهاند، اما اعتراض زدهاند، باید در امتحان شهریور ماه شرکت کنند، چه جواب اعتراضشان آمده باشد چه نیامده باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی فرهادی در حاشیه نشست خبری امروز با حضور در جمع خبرنگاران گفت: دانشآموزانی که در امتحان نهایی نمره قبولی نگرفتهاند باید در امتحان شهریور ماه شرکت کنند، چه جواب اعتراضشان آمده باشد چه نیامده باشد چراکه اگر شرکت نکنند قبولیشان زیر سوال میرود.
وی افزود: دانشآموزانی که قبول شدهاند، اما نسبت به نمرهشان اعتراض زدهاند، باید منتظر اعلام نتیجه اعتراض باشند، چون اعتراض آنها به نمره بوده نه به قبولی.
فرهادی در پایان تاکید کرد: آزمونهایی که بصورت نهایی برگزار میشوند در کنکور تاثیر دارند.