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روزنامه تلگراف نوشت: جنگ با ایران نیروی دریایی آمریکا را فرسوده و پنتاگون را آشفته کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ روزنامه تلگراف گفت: داریل کودل، رئیس عملیات نیروی دریایی آمریکا، اعلام کرده است که تنها حدود یکچهارم ناوشکنهای این کشور آماده استقرار هستند. ادامه محاصره بنادر ایران و تلاش برای باز نگه داشتن تنگه هرمز، ظرفیت عملیاتی ناوگان را تحت فشار قرار داده و مشکلات مربوط به نگهداری و تعمیر کشتیها را افزایش داده است.
گزارشها حاکی از آن است که فرماندهان نظامی در ارزیابیهای داخلی به پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، هشدار دادهاند که ادامه عملیات گسترده علیه ایران میتواند توان ارتش برای پاسخگویی به سایر تهدیدها را کاهش دهد.
گزارش «تلگراف» در نهایت هشدار میدهد که ادامه جنگ بدون تعیین یک تاریخ مشخص برای پایان عملیات و بدون اختصاص بودجه اضطراری، میتواند فشار بیشتری بر نیروی دریایی آمریکا وارد کند.