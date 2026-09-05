جلسه کارشناسان صندوق نوآوری و شکوفایی با شرکت‌های دانش‌بنیان متقاضی تسهیلات، با حضور معاون علمی، فناوری و دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و استاندار آذربایجان‌غربی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه کارشناسان صندوق نوآوری و شکوفایی با شرکت‌های دانش‌بنیان متقاضی تسهیلات، با حضور حسین افشین معاون علمی، فناوری و دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی برگزار شد.

در این نشست مسائل و نیاز‌های مالی شرکت‌های دانش‌بنیان استان بررسی و راهکار‌های تسهیل و تسریع در فرآیند تأمین مالی و بهره‌مندی از تسهیلات حمایتی صندوق نوآوری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

تأمین مالی هدفمند، رفع موانع پیش روی شرکت‌های دانش‌بنیان و حمایت از توسعه کسب‌وکار‌های فناورانه از محور‌های اصلی این جلسه بود.