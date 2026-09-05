به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود گفت: ثبت مهارت سنتی گلدوزی روستای قلعه‌بالا در فهرست میراث ناملموس کشور، نه تنها پاسداری از یک ارزش آیینی و هنری است، بلکه به عنوان تقویتِ شناسنامه‌ فرهنگی این منطقه ، گامی راهبردی و مؤثر در تسهیل فرآیند ثبت جهانی این روستای هدف گردشگری و ارتقای برند بین‌المللی آن به شمار می‌رود.

سید محمد صادق رضویان افزود: این هنر اصیل که با بهره‌گیری از نقوش بومی، رنگ‌های برگرفته از طبیعت منحصر‌به‌فرد منطقه و تکنیک‌های نسل‌به‌نسل منتقل‌شده شکل گرفته، اکنون به عنوان یک دارایی ملی شناخته می‌شود

به گفته وی ، روستای قلعه‌بالا که پیش از این در ارزیابی‌های تخصصی به عنوان یکی از مقاصد برگزیده ایران برای حضور در شبکه جهانی بهترین روستا‌های گردشگری جهان معرفی شده است، اکنون با ثبت ملی یکی از شاخص‌ترین هنر‌های دستی خود، وجهه فرهنگی غنی‌تری در برابر ارزیابان بین‌المللی خواهد داشت.

رضویان اظهار کرد: این رویداد، گواهی بر اصالت، پایداری و عمقِ زیست فرهنگی این جامعه محلی است که شانسِ موفقیت نهایی برای کسب عنوان جهانی را به شکل قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود با تأکید بر نقش این هنر در اقتصاد محلی و توانمندسازی بانوان هنرمند، تصریح کرد: هنر گلدوزی در قلعه‌بالا فراتر از یک سرگرمی، یک پیشران اقتصادی در حوزه صنایع‌دستی پایدار است و با تکیه بر این توانمندی، زنان هنرمند روستا نه‌تنها به حفظ هویت خویش می‌پردازند، بلکه با تولید محصولات اصیل و مبتنی بر فرهنگ بومی، نقشی کلیدی در اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی منطقه ایفا می‌کنند.

روستا قلعه بالای شاهرود در منطقه‌ای کوهپایه‌ای قرار دارد و در ساخت خانه‌های آن از معماری پلکانی استفاده شده است.

این روستا در آستانه ثبت جهانی قرار دارد .