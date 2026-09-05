عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر لزوم استفاده از راهکار‌های غیرقیمتی برای مدیریت بحران ناترازی بنزین، «تنوع‌بخشی به سبد سوخت خودروها» را به عنوان اولویت اصلی معرفی کرد.

­مصطفی نخعی، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ­ با اشاره به ظرفیت‌های عظیم و بلااستفاده CNG، LPG و خودرو‌های برقی، از نبود اقدام شاخص دولت‌ها در این زمینه انتقاد کرد و طرح پیشنهادی انتقال سهمیه سوخت به کدملی را نیازمند بررسی‌های کارشناسی بیشتر و رفع ابهامات متعدد دانست.

­وی ضمن تأکید بر ضرورت اتخاذ راهکار‌های غیرقیمتی برای حل این معضل، تنوع‌بخشی به سبد سوخت خودروها» را به عنوان مؤثرترین و بهترین گزینه مطرح کرد­ افزود: ناترازی بنزین همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی در حوزه انرژی کشور باقی مانده است.

­عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، گفت­: استفاده از سوخت‌های جایگزین مانند CNG، LPG و همچنین بهره‌گیری از خودرو‌های برقی در سبد سوخت خانوار، می‌تواند نقش بسزایی در مدیریت مصرف بنزین ایفا کند.

نخعی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در این حوزه، ­ افزود: با وجود ایجاد ظرفیت‌های بالقوه در حدود ۴۰ میلیون لیتر، فقط ۱۵ تا ۱۶ میلیون متر مکعب از این ظرفیت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این در حالی است که علیرغم تأکیدات بر گسترش استفاده از LPG و برقی‌سازی خودروها، اقدامات عملی و شاخصی در این راستا صورت نگرفته است.

وی­ همچنین به قوانین و اسناد بالادستی اشاره کرد و گفت:متأسفانه در دولت‌های مختلف، اقدام مؤثری برای رفع ناترازی بنزین صورت نگرفته است. این نبود اقدام، بخشی از مشکلات امروز ما در افزایش روزافزون شکاف مصرف و تولید بنزین است که بخش قابل توجهی از آن نیز حاصل عملیاتی نشدن قوانین موجود است.

در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو، نخعی به طرح پیشنهادی انتقال سهمیه سوخت به کدملی هر فرد پرداخت و عنوان کرد: این موضوع در جلسات مختلف مطرح شده، اما همچنان نیازمند بررسی تخصصی و فراهم شدن بستر‌های لازم است. به نظر می‌رسد این طرح هنوز نیاز به چکش‌کاری بیشتری دارد، زیرا سؤالات و ابهامات زیادی پیرامون آن وجود دارد که پیش از اجرای نهایی، باید به دقت بررسی و برطرف شوند.