\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632\u0647\u0627 \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648\u06cc\u0627\u0646 \u0628\u0633\u06cc\u062c\u06cc\u060c \u062f\u0627\u0648\u0637\u0644\u0628\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0647 \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u06a9\u0645\u200c\u0628\u0631\u062e\u0648\u0631\u062f\u0627\u0631 \u0645\u06cc \u0631\u0648\u0646\u062f \u062a\u0627 \u062f\u0631 \u06a9\u0646\u0627\u0631 \u0645\u0631\u062f\u0645\u060c \u0633\u0647\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u0622\u0628\u0627\u062f\u0627\u0646\u06cc \u0648 \u0645\u062d\u0631\u0648\u0645\u06cc\u062a\u200c\u0632\u062f\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0628\u0627\u0634\u0646\u062f.\u00a0\n\u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a\u06cc \u0627\u0632 \u0647\u0645\u062a \u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646\u0647 \u0648 \u0631\u0648\u062d\u06cc\u0647 \u0628\u0633\u06cc\u062c\u06cc \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc \u062a\u06a9\u0686\u06cc \u067e\u0627\u0631\u0633 \u0622\u0628\u0627\u062f:\n\n\n\u0631\u0646\u06af \u062c\u0647\u0627\u062f \u0628\u0631 \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062f\u0631\u0633\u0647 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc \u062a\u06a9\u0686\u06cc \u067e\u0627\u0631\u0633 \u0622\u0628\u0627\u062f\n\n\u00a0