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جریانات گرم و مرطوب جنوبی تا اواسط وقت چهارشنبه، سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوب غرب خوزستان خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بر اساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، تا اواسط وقت چهارشنبه، جریانات گرم و مرطوب جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوبی، غربی، مرکزی و تا حدودی شمالی و همچنین وقوع پدیده مه یا مه رقیق در سواحل و مناطق جنوبی استان خواهد شد.
از روز دوشنبه تا روز چهارشنبه با توجه به بالا بودن شاخصهای ناپایداری احتمال رگبارهای پراکنده همراه با رعد وبرق و وزش باد متوسط گاهی تندباد لحظهای در برخی از نقاط استان بویژه ارتفاعات وجود دارد.
در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۴۶.۴ و ایذه با دمای ۲۱.۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۶.۳ و کمینه دمای ۲۶.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.