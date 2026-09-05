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جشنوارههای بومی در آذربایجانغربی از رویدادهایی مناسبتی به بازاری زنده برای عرضه مستقیم محصولات محلی و جذب گردشگر تبدیل شدهاند، رویدادهایی که از آفتابگردان خوی تا انگور ارومیه، هر کدام پرچمدار یکی از داشتههای شاخص استاناند و نهمین جشنواره انگور ارومیه از ۱۹ تا ۲۹ شهریورماه در دهکده ساحلی چیچست این مسیر را ادامه میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، برگزاری جشنوارههای بومی و محلی در آذربایجانغربی طی سالهای اخیر از یک رویداد مناسبتی فراتر رفته و به فرصتی برای معرفی ظرفیتهای کشاورزی، فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستانهای استان بدل شده است. این رویدادها در کنار فضای شاد و فرهنگی که برای مردم ایجاد میکنند، مسیر ارتباط مستقیم تولیدکننده با مصرفکننده و گردشگر را هموار کرده و سهمی در رونق اقتصاد محلی دارند.
آذربایجانغربی استانی با تنوع قابلتوجه در تولیدات کشاورزی، میراث تاریخی، جاذبههای طبیعی و صنایعدستی است؛ ظرفیتهایی که بخشی از آنها در طول سال در قالب جشنوارههای مختلف به مردم معرفی میشود.
از جشنواره آفتابگردان خوی و بادام قوشچی گرفته تا جشنواره انگور ارومیه، گیلاس اشنویه، گلها، «حال خوب دریاچه ارومیه»، شمس و مولانا و جشنواره زمستانی تختسلیمان تکاب، هر یک از این رویدادها حول یکی از داشتههای شاخص یک منطقه شکل گرفتهاند. وجه مشترک همه آنها، اما در یک نکته خلاصه میشود: معرفی ظرفیتهای بومی، جذب گردشگر و ایجاد فرصت برای عرضه محصولات محلی.
در این میان، جشنوارهها زمانی اثرگذاری بیشتری پیدا میکنند که از چارچوب برنامههای فرهنگی و هنری عبور کرده و به بستری برای حضور تولیدکنندگان، هنرمندان، فعالان گردشگری و صاحبان کسبوکارهای محلی تبدیل شوند؛ رویکردی که در بسیاری از رویدادهای استان با برپایی بازارچهها و غرفههای عرضه محصولات دنبال میشود.
نمونه برجسته این رویکرد، جشنواره انگور ارومیه است که نهمین دوره آن از ۱۹ تا ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ در دهکده ساحلی چیچست برگزار میشود.
دوره گذشته این جشنواره علاوه بر استقبال گسترده شهروندان و اجرای برنامههای فرهنگی، هنری و گردشگری، میزبان شماری از سفرا و مهمانان خارجی بود؛ اتفاقی که نشان داد ظرفیت این رویداد برای معرفی ارومیه، بسیار فراتر از یک جشنواره محلی است.
حضور مهمانان داخلی و خارجی در چنین رویدادهایی این فرصت را فراهم میکند که یک محصول بومی تنها بهعنوان یک کالای مصرفی دیده نشود، بلکه بهانهای برای معرفی هویت، فرهنگ، تاریخ، جاذبههای گردشگری و سبک زندگی مردم یک شهر باشد.
ارومیه با پیشینه تاریخی چند هزارساله و برخورداری از ظرفیتهای متنوع کشاورزی، طبیعی، فرهنگی و گردشگری، میتواند از چنین رویدادهایی برای معرفی گستردهتر خود بهره بگیرد؛ ظرفیتی که تنها به مرکز استان محدود نمیشود و شهرستانهای دیگر نیز برای ایستادن در مرکز توجهها آمادهاند.
تجربه موفق جشنوارههای مشابه، نشان میدهد که این رویدادها چگونه میتوانند زنجیره اقتصاد را به هم متصل کنند. چهارمین جشنواره ملی بادام شهر قوشچی، نمونه بارزی از این پیوند میان محصول کشاورزی و ظرفیتهای اقتصادی و گردشگری بود.
در این جشنواره، فراتر از معرفی خودِ محصول، بازارهای محصولات دامداری بومی، صنایعدستی و جاذبههای فرهنگی در کنار هم قرار گرفتند تا ثابت کنند یک محصول میتواند «نقطه شروع روایت یک منطقه» باشد؛ روایتی که از باغ و مزرعه آغاز شده و به سوغات، فرهنگ و گردشگری ختم میشود.
در همین رابطه، قهرمان عیوضلو، فرماندار شهرستان ارومیه، با اشاره به تجربه جشنواره بادام قوشچی، بر ضرورت تبدیل ظرفیتهای کشاورزی به فرصتهای اقتصادی تأکید کرد.
وی معتقد است رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در گرو حمایت از تولیدکنندگان و توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری است.
عیوضلو در ادامه افزود: ارزش افزوده، حلقه مفقوده در تبدیل کشاورزی به اقتصاد پایدار است.
جشنوارهها اگر بتوانند از مرحله عرضه مستقیم محصول فراتر رفته و بر معرفی صنایع تبدیلی، سوغات و خدمات گردشگری تمرکز کنند، میتوانند درآمد را به گروههای بیشتری از جامعه محلی منتقل کنند.
برگزاری جشنوارههای بومی در آذربایجانغربی طی سالهای اخیر از یک رویداد ساده به فرصتی برای معرفی ظرفیتهای کشاورزی، فرهنگی و صنایعدستی تبدیل شده است. این رویدادها در کنار ایجاد فضای شاد، مسیر ارتباط مستقیم تولیدکننده با مصرفکننده و گردشگر را هموار کرده و سهمی در رونق اقتصاد محلی دارند.
از جشنواره آفتابگردان خوی و بادام قوشچی گرفته تا جشنواره انگور ارومیه و گیلاس اشنویه، هر یک از این رویدادها حول یکی از داشتههای شاخص منطقه شکل گرفتهاند. در این میان، جشنواره انگور ارومیه که نهمین دوره آن از ۱۹ تا ۲۹ شهریورماه در دهکده ساحلی چیچست برگزار میشود، نمونهای از تلاش برای تبدیل یک محصول به «هویت منطقهای» است.
تجربه موفق جشنوارههایی نظیر «بادام قوشچی» نشان میدهد که چگونه میتوان یک محصول کشاورزی را به نقطه شروع روایت یک منطقه تبدیل کرد؛ روایتی که از باغ آغاز شده و به صنایعدستی، سوغات و گردشگری ختم میشود.
قهرمان عیوضلو، فرماندار شهرستان ارومیه، با اشاره به این تجربه، بر ضرورت تمرکز بر «ارزش افزوده» تأکید کرد.
وی معتقد است: اگر جشنوارهها از مرحله عرضه مستقیم محصول فراتر رفته و به معرفی صنایع تبدیلی و خدمات گردشگری منجر شوند، میتوانند درآمد را به گروههای بیشتری از جامعه محلی منتقل کنند.
در سطح کلان استان نیز، استاندارد آذربایجانغربی بر ضرورت تغییر نگاه به پتانسیلهای موجود تأکید دارد. رضا رحمانی، استاندار استان، با اشاره به ظرفیتهای گسترده طبیعی، مرزی، معدنی و تاریخی، تصریح کرد که این توانمندیها هنوز به شکل کامل شناخته و بهرهبرداری نشدهاند.
وی با تأکید بر ضرورت «ارزشآفرینی»، خواستار فعالسازی بازارچههای صنایعدستی، استفاده از توان تشکلهای مردمی و اصلاح رویکردهای فعلی شد تا ظرفیتهای فرهنگی و هنری استان در سطح ملی و بینالمللی بازشناسی شوند.
در همین زمینه، مدیریت میراث فرهنگی نیز جشنوارهها را ابزاری کلیدی برای جذب گردشگر و حمایت از هنرمندان بومی میداند. مرتضی صفری، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، با تأکید بر اینکه گردشگری یک «صنعت استراتژیک و درآمدزا» است، گفت: جشنوارهها با ایجاد پیوند میان طبیعت و فرهنگ، بستری برای عرضه مستقیم محصولات بومی فراهم میکنند.
صفری افزود: هدف نهایی از این رویکرد، ایجاد یک «زنجیره ارزش اقتصادی» است که نتیجه مستقیم آن، اشتغالزایی و افزایش درآمد خانوادههای هنرمند و فعالان حوزه گردشگری در سراسر آذربایجانغربی خواهد بود.
در نهایت، در میان هیاهوی برنامههای فرهنگی، غرفههای کوچک تولیدکنندگان محلی، شاید مهمترین حلقه این زنجیره باشند، جایی که محصولی که معمولاً در بازارهای محدود عرضه میشود، در معرض دید هزاران بازدیدکننده و فرصتهای جدید قرار میگیرد.