رئیس بنیاد ملی علم ایران در ارومیه گفت: سال گذشته حدود یک‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به پژوهش دانشگاه‌ها اختصاص یافت که در سال جاری بیش از ۲ هزار میلیارد تومان برای حمایت از دانشگاه‌ها و پژوهشگران برجسته کشور تخصیص می یابد.

اختصاص نزدیک به یک‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به پژوهش دانشگاه‌ها

اختصاص نزدیک به یک‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به پژوهش دانشگاه‌ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس بنیاد ملی علم ایران با تشریح مأموریت‌ها و برنامه‌های این بنیاد، حمایت از پژوهشگران و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و ایجاد زمینه برای ماندگاری سرمایه انسانی علمی کشور را از محور‌های اصلی فعالیت بنیاد ملی علم ایران عنوان کرد و از افزایش اعتبارات حمایت از پژوهش دانشگاهی در سال جاری خبر داد.

همزمان با سفر معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور به آذربایجان غربی و در راستای تبیین معماری نوین حکمرانی علم، فناوری و نوآوری، نشست معرفی اقدامات، حمایت‌ها، ظرفیت‌ها و تسهیلات بنیاد ملی علم ایران با حضور محمدرضا هرمزی‌نژاد، رئیس بنیاد ملی علم ایران، رؤسای دانشگاه‌ها و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های استان در دانشگاه ارومیه برگزار شد.

هرمزی‌نژاد در این نشست با تبیین مأموریت‌های بنیاد ملی نخبگان و بنیاد ملی علم ایران گفت: همان‌طور که بنیاد ملی نخبگان مأموریت شناسایی، جذب و ماندگارسازی استعداد‌های برتر و نخبگان را دنبال می‌کند و حمایت از پژوهشگران، اعضای هیئت علمی و توسعه فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه‌ها در حوزه مأموریت‌های بنیاد ملی علم ایران قرار دارد.

وی افزود: یکی از اهداف بنیاد ملی علم ایران، حمایت از پژوهشگران و اعضای هیئت علمی است که در دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور جذب می‌شوند تا زمینه ماندگاری و استمرار فعالیت علمی آنان فراهم شود.

رئیس بنیاد ملی علم ایران با اشاره به حمایت‌های صورت‌گرفته از دانشگاه‌ها طی دو سال اخیر اظهار کرد: با حمایت ویژه معاون علمی رئیس‌جمهور و نگاه ویژه دولت به موضوع علم، دانشگاه و پژوهش، سال گذشته حدود یک‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از طریق بنیاد ملی علم ایران به پژوهش دانشگاه‌ها اختصاص یافت.

هرمزی‌نژاد ادامه داد: اعتبار مصوب بنیاد ملی علم ایران در ردیف بودجه دولت حدود ۱۵۶ میلیارد تومان است، اما با حمایت‌های صورت‌گرفته، منابع بسیار بیشتری برای پشتیبانی از پژوهش دانشگاهی در اختیار بنیاد قرار گرفت و حدود ۱.۸ هزار میلیارد تومان برای پژوهش دانشگاه‌ها هزینه شد.

وی با بیان این‌که حمایت از پژوهشگران برجسته و پژوهش‌های تراز اول از اولویت‌های بنیاد ملی علم ایران است، گفت: پیش‌بینی می‌شود در سال جاری بیش از ۲ هزار میلیارد تومان برای حمایت از دانشگاه‌ها و پژوهشگران برجسته کشور تخصیص یابد.

رئیس بنیاد ملی علم ایران تأکید کرد: با حضور معاون علمی رئیس‌جمهور و رویکرد جدید در زیست‌بوم علم و فناوری، نگاه ویژه‌ای به پژوهش‌های درجه یک و حمایت از پژوهشگران برجسته وجود دارد و این موضوع در عمل نیز اثبات شده است.

هرمزی‌نژاد با تأکید بر ضرورت حضور فعال دانشگاه‌ها و جامعه علمی آذربایجان غربی در برنامه‌ها و فراخوان‌های بنیاد ملی علم ایران، گفت: ظرفیت‌های علمی و پژوهشی استان باید بیش از گذشته در چرخه حمایت‌های بنیاد قرار گیرد و دانشگاه‌ها، پژوهشگران و اعضای هیئت علمی استان با رصد مستمر فراخوان‌ها و ارائه طرح‌های باکیفیت، از فرصت‌های موجود برای توسعه فعالیت‌های پژوهشی و علمی استفاده کنند.

وی افزود: فراخوان‌های بنیاد ملی علم ایران طیف متنوعی از پژوهش‌های بنیادی، کاربردی، بین‌رشته‌ای، فناورانه و طرح‌های مسئله‌محور را دربرمی‌گیرد و این تنوع، فرصت مناسبی برای حضور پژوهشگران استان در برنامه‌های ملی و بین‌المللی فراهم کرده است. مشارکت فعال دانشگاه‌های آذربایجان غربی می‌تواند علاوه بر افزایش سهم استان از حمایت‌های پژوهشی، زمینه شکل‌گیری همکاری‌های بین‌دانشگاهی، توسعه طرح‌های مشترک و تبدیل ظرفیت‌های علمی موجود به دستاورد‌های اثرگذار را فراهم کند.

رئیس بنیاد ملی علم ایران تأکید کرد: استفاده از این ظرفیت‌ها صرفاً به دریافت حمایت مالی محدود نمی‌شود، بلکه حضور مستمر در فراخوان‌ها می‌تواند به تقویت شبکه پژوهشگران، ارتقای کیفیت طرح‌های تحقیقاتی، افزایش ارتباط دانشگاه با مسائل واقعی کشور و فراهم شدن زمینه برای حضور پژوهشگران استان در پروژه‌های ملی و همکاری‌های علمی بین‌المللی منجر شود؛ از این رو لازم است دانشگاه‌ها و پژوهشگران آذربایجان غربی، بنیاد ملی علم ایران را به‌عنوان یکی از مسیر‌های اصلی حمایت از فعالیت‌های پژوهشی خود مورد توجه قرار دهند.

هرمزی‌نژاد در پایان با قدردانی از رؤسا و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های استان آذربایجان غربی برای حضور در این نشست، بر تداوم ارتباط بنیاد ملی علم ایران با دانشگاه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی استان تأکید کرد.

در ادامه این نشست، شماری از رؤسای دانشگاه‌ها، اعضای هیئت علمی و پژوهشگران آذربایجان غربی نیز پرسش‌ها، دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود را درباره نحوه بهره‌مندی از حمایت‌های بنیاد ملی علم ایران، اولویت‌های پژوهشی، فرآیند‌های ارزیابی و حمایت از طرح‌های تحقیقاتی مطرح کردند.