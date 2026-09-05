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رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شاهرود از ثبت مهارت سنتی «گلدوزی قلعهبالا» در فهرست آثار ملی میراث ناملموس کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سید محمد صادق رضویان گفت: ثبت مهارت سنتی گلدوزی روستای قلعهبالا در فهرست میراث ناملموس کشور، نه تنها پاسداری از یک ارزش آیینی و هنری است، بلکه بهمثابهی تقویتِ شناسنامهی فرهنگی این منطقه عمل میکند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شاهرود افزود: این هنر اصیل که با بهرهگیری از نقوش بومی، رنگهای برگرفته از طبیعت منحصربهفرد منطقه و تکنیکهای نسلبهنسل منتقلشده شکل گرفته، اکنون به عنوان یک دارایی ملی شناخته میشود که ظرفیتهای بیبدیل قلعهبالا را بیش از پیش نمایان میکند.
او با اشاره به پیوند میان این ثبت ملی و فرآیندهای ارزیابیهای بینالمللی بیان کرد: روستای قلعهبالا که پیش از این در ارزیابیهای تخصصی به عنوان یکی از مقاصد برگزیده ایران برای حضور در شبکه جهانی بهترین روستاهای گردشگری جهان معرفی شده است، اکنون با ثبت ملی یکی از شاخصترین هنرهای دستی خود، وجهه فرهنگی غنیتری در برابر ارزیابان بینالمللی خواهد داشت.
رضویان اظهار کرد: این رویداد، گواهی بر اصالت، پایداری و عمقِ زیست فرهنگی این جامعه محلی است که شانسِ موفقیت نهایی برای کسب عنوان جهانی را به شکل قابلتوجهی افزایش میدهد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شاهرود با تأکید بر نقش این هنر در اقتصاد محلی و توانمندسازی بانوان هنرمند، تصریح کرد: هنر گلدوزی در قلعهبالا فراتر از یک سرگرمی، یک پیشران اقتصادی در حوزه صنایعدستی پایدار است و با تکیه بر این توانمندی، زنان هنرمند روستا نهتنها به حفظ هویت خویش میپردازند، بلکه با تولید محصولات اصیل و مبتنی بر فرهنگ بومی، نقشی کلیدی در اشتغالزایی و توسعه اقتصادی منطقه ایفا میکنند.