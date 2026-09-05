رییس پلیس راهور مشهد گفت: توصیه اصلی برای برگزاری تجمعات شبانه در بیعت با رهبر انقلاب و حمایت از نیرو‌های مسلح، استفاده از پیاده رو‌های ایمن در مجاورت خیابان‌های کندرو است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،سرهنگ احمد نوری افزود: توصیه می‌شود تجمعات شبانه در کنار و حاشیه بزرگراه‌ها بویژه در بلوار وکیل آباد به دلیل سرعت بالای وسایل نقلیه و احتمال خروج زیاد آن برگزار نشود.

وی بیان کرد:تجمعات در میادین و حاشیه معابر و سایر مکان‌ها به صورتی انجام شود که رانندگان در زمان تردد بویژه در موقع گردش، نقطه کوری در حرکت نداشته باشند.

رییس پلیس راهور مشهد ادامه داد: متاسفانه هر ماه شاهد ۲ تا ۳ خروج خودرو در مسیر بلوار وکیل آباد مشهد هستیم که متاسفانه این خروج‌ها با فوت و جراحت شهروندان و بروز خسارت همراه است، البته بیشتر این حوادث در مسیر غرب به شرق و هنگام بازگشت خودرو‌ها از طرقبه-شاندیز و به دلیل شیب این مسیر به سمت میدان آزادی رخ می‌هد.

وی بیان کرد: طی ۶ ماه گذشته، به جز حادثه تلخ (۱۰ شهریورماه) بلوار وکیل آباد که باعث فوت و جراحت تعدادی از شهروندان شد؛حادثه برخورد خودرو با تجمعات مردمی شبانه نداشته‌ایم.