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دبیرستانهای پلیس با حضور رئیس جمهور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران امروز شنبه ۱۴ شهریور افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما نخستین دبیرستان پلیس با عنوان «سپهبد شهید محمد باقری» در منطقه ۵ تهران راهاندازی شده و فعالیت آن از سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ آغاز میشود. این مرکز به عنوان نخستین مجموعه از دبیرستانهای پلیس در نظر گرفته شده و در مراحل بعدی قرار است این طرح در سایر استانهای کشور نیز توسعه پیدا کند.
دبیرستانهای پلیس برای پذیرش دانشآموزان پسر مستعد طراحی شدهاند و دانشآموزان واجد شرایط پس از طی مراحل پذیرش و گزینش میتوانند از مقطع دوم متوسطه در سه رشته علوم تجربی، ریاضی و فیزیک و علوم انسانی به تحصیل بپردازند. در نخستین مرحله، پذیرش از استانهای تهران، البرز و قم انجام شد.
بر اساس این گزارش تحصیل در دبیرستانهای پلیس به صورت رایگان پیشبینی شده و این مراکز به شکل شبانهروزی فعالیت خواهند کرد. هدف فراجا از راهاندازی این مدارس، علاوه بر ارائه آموزشهای علمی، شناسایی و پرورش دانشآموزان مستعد و علاقهمند و فراهم کردن زمینه تربیت نیروهای متخصص و فرماندهان آینده این مجموعه عنوان شده است.
این دبیرستانها قرار است از امکانات آموزشی و رفاهی متنوعی برخوردار باشند؛ کلاسهای مجهز به فناوریهای نوین، امکانات ورزشی، سالنهای تخصصی ورزشهای رزمی از جمله جودو و کاراته، سالن فوتسال، استخر شنا و زمین چمن فوتبال از جمله امکانات پیشبینیشده برای این مراکز است.
همچنین آزمایشگاههای علمی و آموزشی مجهز، آزمایشگاههای هوش مصنوعی و کارگاههای مهارتمحور از دیگر بخشهایی است که برای دبیرستانهای پلیس در نظر گرفته شده است. فراجا همچنین از پیشبینی سالن تیراندازی و آموزش تخصصی این مهارت زیر نظر مربیان و اساتید مربوطه خبر داده است.
این گزارش می افزاید: برای دانشآموزان پذیرفتهشده در این مراکز، امکانات خوابگاهی نیز پیشبینی شده و در کنار برنامههای آموزشی، اردوهای علمی، تفریحی و ورزشی نیز در تقویم آموزشی دبیرستانهای پلیس قرار گرفته است. (Tasnim News)
نخستین آزمون ورودی دبیرستانهای پلیس نیز مردادماه امسال با حضور ۹۰۶ داوطلب برگزار شد. در نهایت قرار است ۴۰۰ نفر از برگزیدگان این آزمون به عنوان نخستین نسل دانشآموزان دبیرستانهای پلیس، تحصیل خود را از سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ آغاز کنند.
بر اساس اعلام معاون نیروی انسانی فراجا، ظرفیت نهایی پیشبینیشده برای دبیرستانهای پلیس یکهزار و ۲۰۰ دانشآموز است و توسعه این دبیرستانها در هشت استان کشور نیز در مراحل بعدی در دستور کار قرار دارد. هدفگذاری فراجا، گسترش این ظرفیت آموزشی و ایجاد امکان پذیرش دانشآموزان علاقهمند از استانهای مختلف کشور است.
راهاندازی این مدارس در حالی انجام میشود که فراجا پیش از این اعلام کرده بود ایجاد دبیرستانهای پلیس با هدف حرکت به سمت تربیت پلیس حرفهای و همچنین کادرسازی برای آینده این سازمان در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس این طرح، دانشآموزان در کنار تحصیل در رشتههای نظری، آموزشهای مهارتی، ورزشی، تربیتی و تخصصی نیز دریافت خواهند کرد.