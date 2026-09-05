پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس راه استان قزوین از جانباختن یک پدر ۵۶ ساله و پسر ۱۶ سالهاش در حادثه واژگونی کامیون کمپرسی بر روی یک دستگاه خودروی سواری ال۹۰ در آزادراه قزوین ـ زنجان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سرهنگ حسین تقیخانی گفت: این حادثه ساعت سه و ۴۵ دقیقه بامداد امروز در کیلومتر ۱۳ لاین جنوبی آزادراه قزوین ـ زنجان، حوالی دانشگاه آزاد، رخ داد.
وی افزود: خودروی ال۹۰ که از اردبیل به مقصد تهران در حال حرکت بود، به علت خستگی و خوابآلودگی راننده با چرخ عقب یک دستگاه کامیون کمپرسی حامل سنگ کربنات برخورد کرد و در پی این برخورد، کامیون واژگون و بر روی خودروی سواری سقوط کرد.
در این حادثه، راننده ۵۶ ساله و پسر ۱۶ ساله وی که در صندلی عقب خودرو استراحت میکرد، جان باختند و مادر خانواده که در صندلی جلو حضور داشت، از حادثه جان سالم به در برد.
رئیس پلیس راه استان قزوین، علت این حادثه را بیتوجهی به جلو ناشی از خستگی و خوابآلودگی راننده خودروی ال۹۰ اعلام کرد.
سرهنگ تقیخانی با هشدار درباره خطر رانندگی در شرایط خستگی و خوابآلودگی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر استراحت کافی داشته باشند و در سفرهای طولانی، با مشاهده نشانههای خستگی در نخستین محل امن و مجاز توقف و استراحت کنند.
وی تأکید کرد: روشهایی مانند باز کردن شیشه خودرو، افزایش صدای ضبط یا نوشیدن قهوه، جایگزین استراحت و خواب کافی نیست و نمیتواند مانع وقوع حوادث رانندگی شود.