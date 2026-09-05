ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع دکتری (Ph.D) سال ۱۴۰۵ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری چهارشنبه ۱۸ شهریور به صورت حضوری انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری اعلام کرد: پذیرفته شدگان برای ثبت نام ساعت ۹ صبح ۱۸ شهریور در دانشگاه حضور داشته باشند.

پذیرفته شدگان قبل از حضور در دانشگاه با مراجعه به سامانه آموزش هم آوا با وارد کردن کد ملی به عنوان نام کاربری و رمز عبور، اطلاعات درخواستی را تکمیل کنند. شروع کلاس‌های درس، ۲۸ شهریور خواهد بود.

مدارک لازم برای ثبت نام به این شرح است:

۱- کاربرگ تکمیل شده ثبت نام دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری

۲- اصل و تصویر مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد (پذیرفته شدگانی که به دلایلی قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسی ارشد نیستند، لازم است اصل گواهی تایید شده دانشگاه محل اخذ کارشناسی ارشد خود را ارائه دهند)

پذیرفته شدگان باید حداکثر تا ۱۴۰۵/۶/۳۱ فارغ التحصیل شوند.

۳- پرینت کد صحت اخذ شده از سازمان امور دانشجویان (تاییدیه تحصیلی برای دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد) چنانچه در مدرک تحصیلی کد صحت درج شده باشد نیازی به اخذ مجدد آن نیست.

۴- تکمیل کاربرگ تقاضانامه برای بهره مندی از مزایای آموزش رایگان در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور

۵- ریز نمرات کارشناسی و کارشناسی ارشد و تصویر آنها

۶- کارنامه قبولی سازمان سنجش آموزش کشور

۷- مدارک مربوط به آزمون زبان عمومی