روزهای پانزدهم و شانزدهم شهریور، آسمان استان مرکزی صاف پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی در توصیف شرایط جوی استان مرکزی گفت: بر اساس بررسی‌ها در دو روز آینده وضعیت هوای استان، عمدتا صاف و در ساعات بعدازظهر همراه با وزش باد و احتمال گردوغبار پیش بینی می‌شود.

از روز دوشنبه نفوذ یک سامانه ناپایدار از نواحی شمالی غربی کشور را داریم که موجب افزایش پوشش ابر و وزش باد نسبتا شدید و گردوخاک در استان خواهد شد و همچنین در ساعاتی از روز سه شنبه در برخی از نقاط استان احتمال رگبار و رعدوبرق (به ویژه نیمه شمالی استان) دور از انتظار نمی‌باشد