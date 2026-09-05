دو مجموعه مینی‌سریال مهیج «روز شغال» و سریال پلیسی «مرز جنون» با رویکرد‌های متفاوت در گونه جنایی و پلیسی، از شبکه‌های افق و تهران روی آنتن می‌روند.

پخش دو مینی‌سریال جنایی و پلیسی از شبکه‌های افق و تهران

پخش دو مینی‌سریال جنایی و پلیسی از شبکه‌های افق و تهران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مینی‌سریال ۱۰ قسمتی «روز شغال»، محصول سال ۲۰۲۴ انگلستان و آمریکا، هر شب ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه افق پخش می‌شود.

این درام جنایی داستان یک آدمکش حرفه‌ای و مرموز با لقب «شغال» را روایت می‌کند که برای انجام یک ترور بزرگ علیه یکی از چهره‌های قدرتمند دنیای فناوری، به نقاط مختلف اروپا سفر می‌کند.

در این مسیر، او با تعقیب یک مأمور اطلاعاتی به نام «بیانکا» روبه‌رو می‌شود که بازی پیچیده‌ای میان شکار و شکارچی را رقم می‌زند.

بازپخش این مجموعه نیز روز بعد ساعت ۱۳ خواهد بود.

همچنین از روز یکشنبه ۱۵ شهریورماه، سریال پلیسی «مرز جنون» هر شب حوالی ساعت ۲۳ از شبکه تهران سیما پخش می‌شود.

این مجموعه کانادایی که در ۱۸ قسمت تولید شده، با رویکردی متفاوت از سریال‌های قهرمان‌محور، به واقعیت‌های پلیس کانادا و چالش‌های شخصی و عاطفی افسران می‌پردازد و به‌ جای بزرگ‌نمایی، بر درگیری‌های انسانی و معما‌های تازه تأکید دارد.

بازپخش این سریال نیز روز بعد ساعت ۱۱ خواهدبود.