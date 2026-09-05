درآمدهای عمومی مصوب استان خراسان رضوی امسال با افزایش حدود ۷۸ درصدی نسبت به سال قبل به هشت هزار و ۸۰ میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت: بین ۹۵ تا ۹۷ درصد درآمدهای مصوب استان و نیز درآمدهای وصولی از محل مالیات تامین می‌ شود که گاه به شکل شناسایی درآمدهای مالیاتی جدید و فرارهای مالیاتی محقق می‌ شود.

سید حامد حسینی افزود: درآمد عمومی مصوب استان برای پنج ماه نخست امسال ۳۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که تا اول شهریور ماه ۲۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان آن وصول شده است.

حسینی با اشاره به ترکیب درآمدهای عمومی استان ادامه داد: درآمدهای مالیاتی بخش عمده درآمدهای عمومی خراسان رضوی را تشکیل می‌دهد و سهم این بخش طی بیش از ۵ ماه گذشته ۹۶/۵ درصد بوده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت: از ابتدای امسال ۲۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی وصول شده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۸۷/۶ درصد افزایش داشته است.

حسینی در ادامه اظهار کرد: درآمدهای غیرمالیاتی مصوب خراسان رضوی برای امسال یک هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است که بیش از ۸۲۹ میلیارد تومان از این رقم مربوط به مصوب پنج ماه نخست امسال بوده است.

وی ادامه داد: تا اول شهریور ماه امسال بیش از ۸۰۸ میلیارد تومان درآمد غیرمالیاتی در استان وصول شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد افزایش دارد.