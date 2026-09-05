

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، بخش زیر گذر آن بطول ۹۰۰ متر و عرض ۲۳ متر، مسیر ورودی شهر از سمت اسلام آباد غرب به کمربندی غربی و بالعکس را شامل می‌شود.

بخشی از قسمت جنوبی میدان آزادگان که بدلیل ایجاد کارگاه و ساخت رمپ جدید عرض کمتری دارد، درحال آرماتوربندی و سپس بتن ریزی است که بنابر وعده پیمانکار، تا پایان شهریورماه بازگشایی و بخشی از ترافیک موجود میدان آزادگان را رفع خواهد کرد.

بدلیل شرایط حاکم بر کشور، مدتی این پروژه در ابتدای سال نیمه تعطیل بود اما با حمایت های استاندار کرمانشاه و تلاش های شهردار، مجموعه مدیریت شهری و پیمانکار، باوجود شرایط بد اقتصادی و اعتبار سنگین این پروژه، بصورت کاملاً فعال درحال پیش‌روی است که پیش‌بینی می‌شود بخش زیر گذر و همسطح آن تا دهه مبارک فجر به بهره‌برداری برسد.