به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، فریبا محمدیان در ابتدای حضور خود در مجموعه ورزشی شهید شیرودی، در دفتر تیشه‌گران، سرپرست فدراسیون پارادوومیدانی، و ساکی، سرپرست نایب‌رییسی بانوان این فدراسیون، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این نشست، ضمن تبادل نظر درباره روند آماده‌سازی تیم ملی، گزارشی از تعداد ملی‌پوشان حاضر در اردو، برنامه و تعداد اردو‌های آماده‌سازی، وضعیت آمادگی فنی و جسمانی ورزشکاران و همچنین روند پیش‌بینی و اجرای برنامه‌های تخصصی در حوزه‌های بدنسازی، تغذیه و آمادگی روحی ارایه شد.

در ادامه، معاون توسعه ورزش بانوان با حضور در پیست دوومیدانی مجموعه شهید شیرودی، با ورزشکاران و مربیان تیم ملی پارادوومیدانی دیدار کرد.

ملی‌پوشان نیز ضمن خیرمقدم، بر عزم و اراده خود برای تلاش هرچه بیشتر به منظور کسب موفقیت در بازی‌های آسیایی ناگویا و بالا بردن پرچم مقدس ایران اسلامی تأکید کردند.

محمدیان، سپس از نزدیک به تماشای تمرینات ملی‌پوشان پرداخت و در فضایی صمیمی و دوستانه با ورزشکاران و مربیان به گپ‌وگفت نشست.

وی ضمن شنیدن صحبت‌ها، دغدغه‌ها و مطالبات ورزشکاران، برای آنان در مسیر آماده‌سازی و حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا آرزوی موفقیت، و بر پیگیری موضوعات مطرح‌شده تأکید کرد.