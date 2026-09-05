به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با اعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال، پیام حیدری قضاوت دیدار تیم‌های فوتبال آلومینیوم اراک و استقلال تهران را در روز یکشنبه ۱۵ شهریور بر عهده دارد.

بر این اساس فرهاد فرهادپور و مهدی سیفی کمک‌های حیدری در این مسابقه هستند.

همچنین محمدرضا تارخ و کیوان علی‌محمدی داوران ویدئویی دیدار آلومینیوم و استقلال خواهند بود و آرمان اسعدی ناظر داوری این مسابقه است.

تیم‌های فوتبال آلومینیوم و استقلال تهران از ساعت۱۹ روز یکشنبه، پانزدهم شهریورماه در هفته ششم لیگ‌برتر، در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک مقابل یکدیگر به میدان می‌روند.