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پیام حیدری مسابقه تیمهای فوتبال آلومینیوم اراک و استقلال تهران را در هفته ششم لیگ برتر قضاوت میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با اعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال، پیام حیدری قضاوت دیدار تیمهای فوتبال آلومینیوم اراک و استقلال تهران را در روز یکشنبه ۱۵ شهریور بر عهده دارد.
بر این اساس فرهاد فرهادپور و مهدی سیفی کمکهای حیدری در این مسابقه هستند.
همچنین محمدرضا تارخ و کیوان علیمحمدی داوران ویدئویی دیدار آلومینیوم و استقلال خواهند بود و آرمان اسعدی ناظر داوری این مسابقه است.
تیمهای فوتبال آلومینیوم و استقلال تهران از ساعت۱۹ روز یکشنبه، پانزدهم شهریورماه در هفته ششم لیگبرتر، در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک مقابل یکدیگر به میدان میروند.