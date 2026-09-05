رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج از انجام ۳۴۲ مأموریت امدادی و اطفایی در هفته گذشته خبر داد و گفت: آتش‌نشانان کرج در جریان این مأموریت‌ها موفق به نجات ۱۶۴ نفر از شهروندان شدند.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، جابر خوشگرد با اشاره به فعالیت مستمر نیرو‌های عملیاتی اظهار کرد: در هفته گذشته، ۸۴ مورد حریق و ۲۵۸ مورد حادثه در نقاط مختلف شهر به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و نیرو‌های عملیاتی با حضور در محل، اقدامات لازم برای امدادرسانی، مهار حوادث و تأمین ایمنی شهروندان را انجام دادند.

وی افزود: در جریان این مأموریت‌ها، مجموعاً ۴۹۳ دستگاه خودروی عملیاتی در عملیات‌های مختلف به‌کارگیری شد و نیرو‌های آتش‌نشانی نیز یک‌هزار و ۲۵۵ نفر (نفرساعت) فعالیت عملیاتی را به ثبت رساندند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج با اشاره به نقش سامانه ۱۲۵ در دریافت و مدیریت گزارش‌های مردمی عنوان کرد: طی این مدت چهار هزار و ۵۰۱ تماس با سامانه ۱۲۵ برقرار شد که پس از بررسی و ارزیابی، بخشی از تماس‌ها به اعزام تیم‌های عملیاتی و حضور آتش‌نشانان در محل حوادث منجر شد.

خوشگرد ادامه داد: در کنار عملیات‌های امدادی و اطفایی، نیرو‌های سازمان در ۴۲ مورد استقرار ایمنی و پوشش پیشگیرانه برنامه‌ها و مراسم مختلف نیز حضور داشتند تا ضمن پیشگیری از بروز حوادث احتمالی، شرایط ایمن‌تری برای شهروندان فراهم شود.

وی در ادامه با اشاره به نتایج عملیات‌های انجام‌شده گفت: در مجموع حوادث هفته گذشته، ۱۶۴ نفر از شهروندان که در موقعیت‌های خطرناک گرفتار شده بودند، با تلاش نیرو‌های عملیاتی نجات یافتند و ۳۴ نفر از مصدومان نیز پس از دریافت اقدامات اولیه امدادی، برای ادامه مراحل درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج در پایان با تأکید بر اهمیت توجه شهروندان به اصول ایمنی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از حوادث با رعایت نکات ساده ایمنی قابل پیشگیری است و شهروندان در صورت مشاهده هرگونه حادثه یا شرایط اضطراری می‌توانند با سامانه ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی تماس بگیرند.