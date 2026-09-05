هشدار قضایی لرستان به عاملان تیراندازی در مراسمها
رئیسکل دادگستری لرستان،با صدور دستور ویژه به دادستانهای حوزههای قضایی استان، بر ضرورت برخورد قاطع و سریع با عاملان تیراندازی در مراسمهای عروسی و عزا تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛عمران علیمحمدی با صدور دستوری ویژه به همه ی دادستانهای حوزههای قضایی استان، بر لزوم تدابیر پیشگیرانه و برخورد قاطع و سریع با عاملان تیراندازی در مراسمهای عروسی و عزا تأکید کرد.
رئیسکل دادگستری استان لرستان با اشاره به مراجعه های مردمی و گزارشهای رسیده مبنی بر وقوع تیراندازیهای غیرمجاز در برخی مراسمهای شادی و عزاداری افزود:این اقدام خلاف قانون و تهدیدی جدی علیه سلامت و امنیت عمومی جامعه است .
علیمحمدی بیان کرد: امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و هیچکس اجازه ندارد با رسمهای غلط و اقدام پرخطر، آسایش و جان شهروندان را به خطر بیندازد.
وی افزود: به همه ی دادستان های عمومی و انقلاب حوزههای قضایی استان ابلاغ شده است که ضمن رصد دقیق و پیشدستانه، در صورت وقوع چنین حوادثی، پروندههای مربوطه را با قید فوریت و خارج از نوبت رسیدگی کرده و با عاملان تیراندازی و دارندگان سلاحهای غیرمجاز، بدون هیچگونه اغماض و براساس موازین قانونی برخورد کنند.
علیمحمدی همچنین از دادستانها خواست تا با همکاری دستگاه های مربوطه و بهرهگیری از ظرفیت سران طوایف، متنفذین و بزرگان محلی، نسبت به آگاهسازی و پیشگیری از این ناهنجاری پیش از وقوع حادثه اقدام کنند.
رئیسکل دادگستری لرستان تأکید کرد: دستگاه قضایی استان با هیچکس در تأمین امنیت عمومی تعارف ندارد و افرادی که با سلاح گرم اقدام به سلب آسایش مردم میکنند،برخورد قاطع، شدید و قاطعانه قانونی خواهد شد.