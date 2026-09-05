دادستان مرکز استان اردبیل با اشاره به گزارشاتی از صدور پروانه نانوایی برای تعدادی از افراد خاص در اردبیل، بررسی سریع موضوع و لغو پروانه‌های مربوطه را در صورت صحت، خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از مرکز رسانه دادستانی اردبیل، جلال آفاقی دادستان مرکز استان در جلسه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته استان که در سالن شهدای اقتدار ملی دادستانی اظهار کرد: با تشریح ماهیت و ساختار جرایم سازمان یافته، این نوع جرایم را از مهمترین چالش‌های پیچیده امنیتی در عرصه ملی و بین‌المللی عنوان کرد.

وی با اشاره به ارتباط معنادار جرایم سازمان‌یافته با اقتصاد و به تبع آن با سرنوشت جامعه، تلاش عوامل فساد برای نفوذ در مراکز قدرت را از مشخصه‌های جرایم سازمان‌یافته دانست و بر ضرورت مراقبت از ورود فساد به سازمان‌ها تاکید کرد.

بررسی دقیق اهلیت متقاضیان ثبت شرکت، پایش موثر کارت‌های بازرگانی توسط گمرک و برخورد قاطع با پدیده کارت‌های اجاره‌ای، رفع سریع مشکلات مرتبط با استفاده از دستگاه ایکس‌ری در گمرک شهرستان بیله‌سوار، رعایت قوانین و ضوابط در گسترش محدوده تردد مناطق آزاد و جلوگیری از تردد بدون مجوز خودروهای سایر مناطق و برخورد جدی با سوء استفاده‌ها تحت عنوان پیش‌فروش خودرو در مناطق آزاد، سیستمی شدن توزیع آرد عشایری و افزایش نظارت در این حوزه و کارشناسی‌های دقیق در پرونده‌های خسارت وارده به شبکه توزیع برق توسط افراد سودجو، از محورهای دیگر مورد تاکید دادستان در این جلسه بود.

دادستان مرکز استان اردبیل همچنین با اشاره به گزارشاتی از صدور پروانه نانوایی برای تعدادی از افراد خاص در اردبیل، بررسی سریع موضوع و لغو پروانه‌های مربوطه را در صورت صحت، خواستار شد.