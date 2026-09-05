امروز و در نخستین روز هفته (شنبه ۱۴ شهریور) تالار‌های بورس کالا میزبان عرضه ۳۵۴ هزار و ۳۷۳ تن محصول هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ۲۴۷ هزار و ۴۶۲ تن محصول در تالار صادراتی عرضه می‌شود. این محصولات شامل ۱۳۵ هزار و ۹۳۲ تن سیمان، ۷۴ هزار و ۶۸۷ تن قیر، ۳۶ هزار و ۶۶۵ تن کلینکر و ۱۷۸ تن عایق رطوبتی می‌شوند.

۸۵ هزار و ۲۱۶ تن محصول در تالار صنعتی و معدنی روی تابلو می‌رود که شامل ۸۵ هزار و ۶۶ تن مقاطع فولادی و ۱۵۰ تن مس می‌شود.

تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی هم میزبان عرضه ۱۷ هزار و ۹۸۴ تن محصول شامل ۱۲ هزار و ۸۲۵ تن مواد شیمیایی، ۳ هزار و ۷۰۰ تن قیر و یک هزار و ۴۵۹ تن مواد پلیمری است.

در تالار فرعی هم ۳ هزار و ۷۱۱ تن ضایعات، مواد پلیمری و شیمیایی روی تابلو می‌رود.