مدیر کل بهزیستی فارس از آغاز رسمی پویش ملی «همه حاضر» در این استان خبر داد و گفت: قرار است با اجرای این پویش از بیش از ۶ هزار و ۴۰۰ دانش‌آموز و دانشجو حمایت شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، همزمان با سراسر کشور، پویش ملی «همه حاضر» با هدف اطمینان از حضور همه کودکان و نوجوانان در چرخه آموزش و کاهش موانع تحصیلی ناشی از مشکلات اقتصادی، در استان فارس نیز آغاز به کار کرد.

مدیر کل بهزیستی فارس گفت: این پویش با هدف حمایت از دانش‌آموزان و دانشجویان تحت پوشش این نهاد و فراهم کردن زمینه حضور و استمرار آنان در مسیر تحصیل، بیش از ۶ هزار و ۴۰۰ دانش‌آموز و دانشجو را تحت پوشش حمایتی خود قرار داده است.

حمید گودرزی با بیان اینکه در حال حاضر ۵ هزار و ۱۰۵ دانش‌آموز وهزار و ۳۸۳ دانشجو در استان تحت حمایت بهزیستی قرار دارند، اظهار کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت خیرین، نیک‌اندیشان، گروه‌های مردمی و مسئولیت اجتماعی دستگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، تلاش می‌کنیم زمینه تحصیل شایسته و بدون دغدغه را برای این عزیزان فراهم سازیم.

گودرزی با تقدیر از مشارکت‌های ارزشمند مردم و خیرین استان در تهیه و توزیع بسته‌های نوشت افزار ، اهدای کارت هدیه و تأمین اقلام مورد نیاز دانش‌آموزان، این مشارکت‌ها را نشان‌دهنده ظرفیت بالای مسئولیت اجتماعی مردم فارس در حمایت از فرزندان تحت پوشش بهزیستی دانست.

مدیرکل بهزیستی فارس، «همه حاضر» را فرصتی برای تبدیل مسئولیت اجتماعی به اقدامی ملموس و اثرگذار خواند و از خیرین، صنایع، بنگاه‌های اقتصادی، تشکل‌های مردم‌نهاد و همه نیک‌اندیشان استان دعوت کرد تا با پیوستن به این پویش، در تأمین نیازهای تحصیلی فرزندان تحت حمایت بهزیستی سهیم شوند.

هدف این است که هیچ دانش‌آموزی به دلیل مشکلات اقتصادی از تحصیل بازنماند و هیچ خانواده‌ای در آغاز سال تحصیلی دغدغه تأمین نیازهای آموزشی فرزند خود را به تنهایی بر دوش نکشد؛ چرا که حضور در مدرسه، حق همه کودکان و نوجوانان و سرمایه‌ای برای آینده جامعه است.

راه‌های مشارکت در پویش «همه حاضر»:

کد دستوری: ۶۶۵۵۷۱#

سامانه مشارکت‌های مردمی بهزیستی: mosharekat.behzisti.ir

شماره کارت مشارکت‌های مردمی: ۶۳۶۷۹۵۷۰۷۶۰۱۸۹۵۶