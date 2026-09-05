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رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان نوشتافزار کشور گفت: بیش از ۸۰ درصد اقلام نوشتافزار در کشور تولید میشود و با وجود کیفیت مناسب و صادرات به کشورهای اروپایی، تولیدکنندگان با چالشهایی همچون تخصیص ارز و قطعی برق مواجه هستند.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای محمود رضا صنعتکار در گفتوگو با رسانه ملی با بیان این مطلب افزود: اکنون بیش از ۸۰ درصد اقلام نوشتافزار داخلی است و میزان عرضه ما از تقاضا بیشتر است.
وی با بیان اینکه کیفیت محصولات نوشتافزار داخلی به حدی رسیده که به کشورهای اروپایی نیز صادرات داشتهایم، گفت: در حال حاضر میزان صادرات مقداری کاهش یافته که این موضوع به مسائل و مشکلات موجود بازمیگردد.
صنعتکار افزود: مواد اولیه داخلی مورد نیاز صنعت، از جمله مواد پتروشیمی، نسبتاً تأمین میشود، هرچند قیمت این مواد مقداری افزایش یافته است. در خصوص مواد اولیه وارداتی نیز با تمام تلاشهایی که وزارت صمت انجام داده، تأمین انجام میشود، اما متأسفانه بانک مرکزی در زمینه تخصیص ارز، تولیدکنندگان را با چالش مواجه کرده است.
وی ادامه داد: در حوزه حاملهای انرژی نیز با مشکلاتی مواجه هستیم و در فصل تولید که نیمه نخست سال است و باید سه شیفت تولید کنیم، متأسفانه برق واحدهای تولیدی دو تا سه روز قطع بوده که این مسئله به تولید لطمه زده است.
رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان نوشتافزار کشور با اشاره به اینکه چالشهای عرصه تولید زیاد است، گفت: خوشبختانه با وزارت صمت و نیروهایی که در این وزارتخانه فعالیت میکنند و مدیرانی که حضور دارند، تلاش شده این چالشها به حداقل برسد تا قیمت تمامشده محصولات برای خانوادهها کمتر باشد.
صنعتکار درباره افزایش قیمت نوشتافزار نیز گفت: اگر نرخ تورم محصولات دیگر را با نرخ تورم نوشتافزار مقایسه کنیم، میبینیم که در بخش نوشتافزار رشد کمتری داشتهایم.
وی علت این موضوع را همراهی تولیدکنندگان و توزیعکنندگان دانست و افزود: تولیدکنندگان و حتی توزیعکنندگان از سود خود گذشتند تا بتوانند در این وضعیت اقتصادی، نوشتافزار را که یک کالای فرهنگی است، با قیمت مناسب به دست مصرفکنندگان و مردم برسانند.
رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان نوشتافزار کشور تأکید کرد: از نظر کیفیت، محصولات نوشتافزار داخلی واقعاً کیفیت بالایی دارند و محصولات تولید داخل به کشورهای اروپایی و از طریق سایتهای خارجی نیز فروخته میشوند.
صنعتکار ادامه داد: طی چند سال اخیر مردم نیز به تولیدات داخلی اعتماد کرده و از این محصولات حمایت کردهاند و امیدواریم امسال نیز بتوانیم مشکلات و نابسامانیهای موجود را پشت سر بگذاریم.
وی با بیان اینکه مردم به تولیدات داخلی اطمینان کنند افزود: امیدواریم با بازگشایی مدارس، دانشآموزان بتوانند در کلاسهای درس حضور داشته باشند و به تحصیل خود ادامه دهند.
صنعتکار درباره برآورد هزینه تهیه نوشتافزار مورد نیاز دانشآموزان نیز گفت: اگر نوشتافزار معمولی و مورد نیاز یک دانشآموز در مقطع دبستان را در نظر بگیریم، هزینه آن بین ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تا حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و میانگین هزینه نیز حدود ۳ میلیون تومان برآورد میشود.
وی افزود: این رقم میتواند برای برخی خانوادهها که اقلام بیشتری خریداری میکنند، افزایش یابد و به حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برسد و بستگی به اقلامی دارد که خانوادهها برای فرزندان خود تهیه میکنند.
رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان نوشتافزار کشور در پایان از مسئولان خواست: وزارت نیرو و بانک مرکزی با وزارت صمت که متولی تولید است، همکاری بیشتری داشته باشند و نیازهای تولیدکنندگان را سریعتر در اختیار وزارت صمت قرار دهند.
صنعتکار همچنین از مردم خواست از محصولات تولید داخل حمایت کنند.
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