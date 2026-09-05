به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دانشگاه خوارزمی شرایط و مراحل پذیرش دانشجویان میهمان ورودی جدید (نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶) را اعلام کرد. دانشجویان میهمان ورودی جدید (نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶) که برای اولین‌بار در سامانه نقل‌وانتقالات (سامانه سجاد) وزارت علوم، با میهمانی آنان به دانشگاه خوارزمی موافقت شده است (موافقت دانشگاه‌های مبدأ و مقصد)، لازم است برای پذیرش در دانشگاه خوارزمی ثبت‌نام کرده و مراحل مربوطه را به ترتیب انجام دهند.

مرحله اول: انجام فرآیند ثبت‌نام توسط دانشجو (الزامی)

فرآیند ثبت‌نام از۷ شهریور لغایت ۱۸ شهریور انجام می‌شود.

ورود به سامانه آموزشی گلستان دانشگاه خوارزمی به آدرس: https://golestan.khu.ac.ir

مرحله دوم: تأیید مدیریت دانشکده

مرحله سوم: پرداخت شهریه

پس از این مرحله، دانشجو لازم است مبلغ تعیین‌شده به‌صورت علی‌الحساب، معادل ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (چهارده میلیون تومان) بابت شهریه را پرداخت کند و سپس در بازه زمانی تعریف‌شده در سایت گلستان، برای انتخاب واحد (در صورت نیاز) با کمک کارشناسان دانشکده اقدام به انجام انتخاب واحد نماید.