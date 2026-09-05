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رقابتهای کورنهول قهرمانی استان خوزستان، با حضور برترین ورزشکاران استان و تیم اعزامی از آبادان، در دو بخش با حضور بیست و دو ورزشکار خانم و آقا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رقابتهای کورنهول قهرمانی استان خوزستان، با حضور برترین ورزشکاران استان و تیم اعزامی از آبادان، در دو بخش بانوان و آقایان برگزار شد.
این مسابقات با هدف شناسایی استعدادهای برتر، ارتقای سطح فنی و انتخاب نفرات منتخب برای حضور در رقابتهای قهرمانی کشور (۱۸ تا ۲۰ شهریور، استان کهگیلویه و بویر احمد) برگزار شد
در این دوره، ۱۰ ورزشکار در بخش بانوان و ۱۱ ورزشکار در بخش آقایان به رقابت پرداختند.
نتایج نهایی این دیدار ها:
بخش بانوان،
ماهسلطان ذوالفقاروند وانانی – مقام اول
آذر عظیمی – مقام دوم - آبادان
فرزانه مرجانی – مقام سوم
بخش آقایان،
انوشیروان محمدیان – مقام اول
امین بناییان – مقام دوم آبادان
غلامحسن نظری – مقام سوم
کورنهول (چاله ذرت) از رشتههای پرتابی و مبتنی بر دقت و تمرکز است که بهدلیل دسترسپذیری بالا، مورد استقبال عموم قرار گرفته است.