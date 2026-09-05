رقابت‌های کورن‌هول قهرمانی استان خوزستان، با حضور برترین ورزشکاران استان و تیم اعزامی از آبادان، در دو بخش با حضور بیست و دو ورزشکار خانم و آقا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رقابت‌های کورن‌هول قهرمانی استان خوزستان، با حضور برترین ورزشکاران استان و تیم اعزامی از آبادان، در دو بخش بانوان و آقایان برگزار شد.

این مسابقات با هدف شناسایی استعداد‌های برتر، ارتقای سطح فنی و انتخاب نفرات منتخب برای حضور در رقابت‌های قهرمانی کشور (۱۸ تا ۲۰ شهریور، استان کهگیلویه و بویر احمد) برگزار شد

در این دوره، ۱۰ ورزشکار در بخش بانوان و ۱۱ ورزشکار در بخش آقایان به رقابت پرداختند.

نتایج نهایی این دیدار ها:

بخش بانوان،

ماه‌سلطان ذوالفقاروند وانانی – مقام اول

آذر عظیمی – مقام دوم - آبادان

فرزانه مرجانی – مقام سوم

بخش آقایان،

انوشیروان محمدیان – مقام اول

امین بناییان – مقام دوم آبادان

غلامحسن نظری – مقام سوم

کورن‌هول (چاله ذرت) از رشته‌های پرتابی و مبتنی بر دقت و تمرکز است که به‌دلیل دسترس‌پذیری بالا، مورد استقبال عموم قرار گرفته است.