ناظر گمرکات خوزستان از صادرات چهار میلیون و ۹۱۲ هزار تن کالای غیرنفتی به ارزش یک میلیارد و ۵۸۱ میلیون دلار در پنج ماهه امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهروز قره بیگی بیان کرد: میزان واردات نیز در مدت یاد شده معادل پنج میلیون و ۵۱۰ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۶۰۸ میلیون دلار بوده که به لحاظ ارزشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته هفت درصد افزایش داشته است.

وی گفت: میزان درآمد گمرکات استان نیز در همین مدت ۵۰۸ هزار و ۳۸۹ میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۴۸ درصد افزایش یافته است.

ناظر گمرکات خوزستان در ادامه با اشاره به میزان صادرات از گمرکات خوزستان به کشور عراق به عنوان یکی از شرکای تجاری استان و کشور عنوان کرد: در پنج ماهه امسال یک میلیون و ۶۵۱ هزار تن کالا به ارزش ۳۶۰ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار از گمرکات استان به کشور عراق صادرات صورت گرفته است.

قره بیگی در ادامه با اشاره به میزان اظهارنامه‌های کارنه تیر (ترانزیت بین المللی) صادر شده در استان افزود: در همین مدت ۱۸۰ فقره اظهار نامه کارنه تیر به وزن ۲ هزار و ۹۷۶ تن در استان صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد ۶ درصد و از نظر وزنی ۱۰ درصد رشد داشته است.

نقش خوزستان در تامین کالا‌های اساسی کشور بسیار پراهمیت است و ۹۴ درصد از واردات کالا‌های اساسی از طریق ۱۰ کشور مبدا، از طریق بنادر خوزستان وارد کشور شده است.

گندم، ذرت دامی، برنج، دانه‌های روغنی، روغن خام، شکر خام، کنجاله سویا و لاستیک سنگین، از جمله مهم‌ترین کالا‌های اساسی ترخیص‌شده در این بازه زمانی است.

تغییر نرخ ارز و افزایش حجم واردات از جمله عوامل موثر در افزایش درآمد‌های گمرکی بوده است.