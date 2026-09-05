همزمان با ۲۳ ربیع‌الاول، سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه (س) به قم، آیین استقبال از کاروان نمادین آن حضرت امروز با حضور پرشور مردم در این شهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیین گرامیداشت سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه (س) به شهر مقدس قم، امروز شنبه ۱۴ شهریور با حضور گسترده مردم، زائران، خادمان حرم مطهر و ارادتمندان خاندان اهل بیت علیهم‌السلام برگزار شد.

در این آیین، مردم قم با حضور در مسیر حرکت کاروان نمادین استقبال از بانوی کرامت، یاد ورود تاریخی حضرت معصومه (س) به قم را گرامی داشتند و با پرچم‌ها و شاخه‌های گل به استقبال نمادین کریمه اهل بیت رفتند.

اجتماع مردمی از ساعت ۷:۳۰ صبح در مسجد حضرت فاطمه زهرا (س) در چهارراه معصومیه آغاز شد و کاروان نمادین از ساعت ۸ صبح در مسیر خیابان امامزاده ابراهیم، میدان شهید سعیدی، میدان شهید مطهری، چهارراه بازار، میدان آستانه و حرم مطهر حرکت کرد.

در این آیین، حضور پررنگ مردم با پرچم‌های سرخ خونخواهی رهبر شهید نیز جلوه‌ای ویژه به مراسم بخشیده بود؛ شرکت‌کنندگان با در دست داشتن این پرچم‌ها بر تداوم راه امام شهید انقلاب و ایستادگی و استقامت در مسیر آرمان‌های رهبر شهید انقلاب تأکید کردند و بر پایبندی خود به ارزش‌های انقلاب اسلامی و ادامه مسیر شهدا تأکید داشتند.

۲۳ ربیع‌الاول سال ۲۰۱ هجری قمری، سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه (س) به قم است؛ بانوی بزرگواری که پس از بیماری در مسیر سفر به خراسان، راهی قم شدند و بنا بر گزارش‌های تاریخی در منزل موسی بن خزرج از بزرگان قم اقامت کردند.

حضرت معصومه (س) ۱۷ روز در قم اقامت داشتند و محل عبادت ایشان که در خانه موسی بن خزرج قرار داشت، امروز به نام بیت‌النور شناخته می‌شود.

سالروز ورود کریمه اهل بیت به قم به دلیل جایگاه تاریخی و تمدن‌ساز این رویداد، روز قم نامگذاری شده است و امسال نیز بیش از ۶۰ برنامه فرهنگی و مذهبی به مناسبت این ایام در حرم مطهر و نقاط مختلف قم برگزار می‌شود.