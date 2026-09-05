به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات فوتبال انتخابی دختران زیر ۱۷ سال آسیا با حضور ۸ گروه ۱۳ تا ۱۹ مهر برگزار می‌شود و با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا داورانی از ایران مسابقات را قضاوت می‌کنند.

دیدار‌های گروه F به میزبانی تایلند در شهر چونبوری در حالی برگزار می‌شود که از ایران آبان نصیری به عنوان داور و ریحانه شیرازی به عنوان کمک داور این مسابقات را قضاوت می‌کنند.

همچنین الهه سینکایی از ایران به عنوان داور قضاوت بازی‌های گروه H که به میزبانی ازبکستان در تاشکند برگزار می‌شود برعهده دارد.

تیم فوتبال دختران نوجوان کشورمان در گروه C با تیم‌های چین تایپه، لائوس و کامبوج همگروه شد و رقابت‌های این گروه به میزبانی لائوس برگزار می‌شود.