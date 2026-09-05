قضاوت داوران ایرانی در انتخابی فوتبال دختران زیر ۱۷ سال آسیا
کنفدراسیون فوتبال آسیا از حضور داوران ایرانی در رقابتهای انتخابی دختران زیر ۱۷ سال آسیا خبر داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مسابقات فوتبال انتخابی دختران زیر ۱۷ سال آسیا با حضور ۸ گروه ۱۳ تا ۱۹ مهر برگزار میشود و با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا داورانی از ایران مسابقات را قضاوت میکنند.
دیدارهای گروه F به میزبانی تایلند در شهر چونبوری در حالی برگزار میشود که از ایران آبان نصیری به عنوان داور و ریحانه شیرازی به عنوان کمک داور این مسابقات را قضاوت میکنند.
همچنین الهه سینکایی از ایران به عنوان داور قضاوت بازیهای گروه H که به میزبانی ازبکستان در تاشکند برگزار میشود برعهده دارد.
تیم فوتبال دختران نوجوان کشورمان در گروه C با تیمهای چین تایپه، لائوس و کامبوج همگروه شد و رقابتهای این گروه به میزبانی لائوس برگزار میشود.