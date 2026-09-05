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دمای هوا از امروز (۱۴ شهریور) تا ۲۴ ساعت آینده در خراسان جنوبی کاهشی پیش بینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: با توجه به تحلیل و بررسی آخرین نقشههای مدلهای پیشبینی هواشناسی، با تضعیف موقتی پرارتفاع جبههها، کماکان تا ۲۴ ساعت آینده روند تغییرات دما کاهشی خواهد بود و هوا بهطور نسبی خنکتر میشود.
زارعی افزود:، اما از فردا برای روزهای دوشنبه و سهشنبه، با تقویت و گسترش مجدد پرارتفاع جبههها، روند افزایش دما و گرم شدن هوا آغاز خواهد شد.
وی گفت: شرایط جوی طی دو سه روز آینده نسبتاً پایدار و یکنواخت پیشبینی میشود؛ البته گاهی وزش تند بادگرد (بادهای گرد و غبار) در مناطق مستعد و مرز شرقی، دور از انتظار نیست.
کارشناس هواشناسی استان افزود: در شبانهروز گذشته، سربیشه با حداقل دمای ۵ درجه سلسیوس، خنکترین شهر و خنکترین ایستگاه کشور گزارش شده است.
زارعی گفت: همچنین دهسلم با بیشینه دمای ۴۳ درجه، گرمترین نقطه استان بوده و نوسانات دمایی در مرکز استان بین ۳۵ تا ۳۶ درجه ثبت شده است.