شبکه آموزش سیما، شنبه ۱۴ شهریورماه با پخش برنامه‌های «پرسشگر» و «رویش»، به تحلیل عملکرد آموزش و پرورش و آموزش اصول پرورش آبزیان می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه تحلیلی «پرسشگر» شنبه ۱۴ شهریور ساعت ۲۲ از شبکه آموزش سیما روی آنتن می‌رود.

در این قسمت، دکتر علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، به بررسی عملکرد این وزارتخانه در سال تحصیلی گذشته می‌پردازد. «پرسشگر» به تهیه‌کنندگی علی بهاری اصل و اجرای ناصر خیرخواه، شنبه‌ها ساعت ۲۲ پخش می‌شود.

برنامه «رویش» نیز شنبه حوالی ساعت ۱۹:۱۵ به موضوع «اصول پرورش ماهی قزل‌آلا» اختصاص دارد.

در این برنامه ، دکتر داوود ضرغام ، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، شرایط و اصول پرورش این ماهی را تبیین می‌کند.

«رویش» با محوریت موضوعات دامداری و کشاورزی، به تهیه‌کنندگی هادی خدایی و اجرای زهرا حاجیان، روز‌های زوج از شبکه آموزش سیما پخش می‌شود.