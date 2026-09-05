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شبکه آموزش سیما، شنبه ۱۴ شهریورماه با پخش برنامههای «پرسشگر» و «رویش»، به تحلیل عملکرد آموزش و پرورش و آموزش اصول پرورش آبزیان میپردازد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه تحلیلی «پرسشگر» شنبه ۱۴ شهریور ساعت ۲۲ از شبکه آموزش سیما روی آنتن میرود.
در این قسمت، دکتر علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، به بررسی عملکرد این وزارتخانه در سال تحصیلی گذشته میپردازد. «پرسشگر» به تهیهکنندگی علی بهاری اصل و اجرای ناصر خیرخواه، شنبهها ساعت ۲۲ پخش میشود.
برنامه «رویش» نیز شنبه حوالی ساعت ۱۹:۱۵ به موضوع «اصول پرورش ماهی قزلآلا» اختصاص دارد.
در این برنامه ، دکتر داوود ضرغام ، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، شرایط و اصول پرورش این ماهی را تبیین میکند.
«رویش» با محوریت موضوعات دامداری و کشاورزی، به تهیهکنندگی هادی خدایی و اجرای زهرا حاجیان، روزهای زوج از شبکه آموزش سیما پخش میشود.