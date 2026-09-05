به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سیدجواد ایلالی گفت: در پی گزارش‌های مردمی درباره ایجاد مزاحمت و تهدید از سوی فردی مسلح در مقابل یکی از مهدکودک‌های شهر، موضوع در دستور کار نیرو‌های امنیتی قرار گرفت.

وی افزود: پس از دریافت گزارش‌های شهروندان مبنی بر حضور فردی مسلح در مقابل درب یکی از مهدکودک‌های شهر بجنورد و ایجاد مزاحمت و تهدید که موجب نگرانی و سلب آسایش شهروندان شده بود، مأموران امنیتی در محل حاضر شدند.

ایلالی ادامه داد: در جریان عملیات تعقیب و گریز، فرد مذکور با وجود صدور دستور ایست و توقف از سوی مأموران، به فرار خود ادامه داد که در ادامه و حین عملیات، مورد اصابت گلوله مأموران قرار گرفت و جان خود را از دست داد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی خاطرنشان کرد: در بازرسی‌های انجام‌شده، یک قبضه سلاح کمری جنگی (کلت) به همراه مقادیری فشنگ از این فرد کشف و ضبط شد.

مدعی‌العموم مرکز استان با تأکید بر اینکه ابعاد مختلف این حادثه در حال بررسی است، گفت: در این خصوص پرونده قضایی تشکیل شده و موضوع از جنبه‌های مختلف تحت رسیدگی و بررسی قرار دارد.

ایلالی در پایان تصریح کرد: اطلاعات تکمیلی و جزئیات بیشتر این پرونده پس از تکمیل بررسی‌ها و در چارچوب ضوابط قانونی، اطلاع‌رسانی خواهد شد.