مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان از پرداخت بیش از ۳۶ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی برای اجرای ۲۲۳ طرح در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ علی لقمانی گفت: از ابتدای امسال تاکنون، ۳۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات از محل اعتبارات سال ۱۴۰۴ برای اجرای ۲۲۳ طرح اشتغال‌زایی در استان پرداخت شد.

وی از ایجاد فرصت شغلی برای ۲۲۳ نفر با اجرای این طرح‌ها در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، خدمات و فرهنگی در گیلان خبر داد و افزود: پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به متقاضیان استان از سوی بانک‌های عامل تا پایان سال ادامه دارد.