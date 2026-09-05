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مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران از ثبت ملی ۸ میراث ناملموس فرهنگی مازندران در نشست شورای ملی ثبت میراثفرهنگی ناملموس کشور خبر داد و گفت: این عناصر بخشی از دانش، مهارتها، بازیها و شیوههای زندگی بومی مردم مازندران هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما حسین ایزدی با اشاره به برگزاری نشست شورای ملی ثبت میراثفرهنگی ناملموس کشور اظهار کرد: ۸ پرونده پیشنهادی استان پس از بررسی و تأیید اعضای شورا، واجد ارزش ثبت در فهرست ملی میراثفرهنگی ناملموس کشور شناخته شدند. این عناصر شامل دو بازی بومیمحلی و ۶ دانش و مهارت مرتبط با خوراکهای سنتی و شیوههای تهیه و پخت غذاهای محلی هستند که هر یک بخشی از فرهنگ زیسته، حافظه جمعی و هویت فرهنگی مردم مازندران به شمارمیآیند.
او تصریح کرد: این ۸اثر، بازیهای بومیمحلی لینگ کشتی و تلا جنگی و طرز تهیه غذاهای سنتی ترشپلو یا شیرهپلا، هَلی غِرو، کِرک بَپِرِس، نارنج آبی، هندوانه دشو و دواو را شامل میشود.
ایزدی یادآور شد: بازیهای بومی همچون «لینگ کشتی» و «تلا جنگی» علاوه بر جنبه سرگرمی، بیانگر شیوه تعاملات اجتماعی، روحیه جمعی و سبک زندگی جوامع محلی هستند و دانش و مهارتهای مرتبط با غذاهای سنتی نیز بخشی از میراث زندهای محسوب میشوند که در خانوادهها و جوامع محلی نسل به نسل منتقل شدهاند.
مدیرکل میراثفرهنگی مازندران با تأکید بر اینکه میراثفرهنگی ناملموس بخش جداییناپذیر از هویت جوامع محلی است، گفت: ادارهکل میراثفرهنگی مازندران روند شناسایی، مستندسازی و تهیه پروندههای ثبتی این حوزه را با مشارکت پژوهشگران، کارشناسان، جوامع محلی، حاملان سنتها و افراد صاحب دانش بومی با جدیت دنبال میکند.
او خاطرنشان کرد: ثبت این ۸اثر در فهرست ملی، گامی مؤثر برای صیانت از بخشی از حافظه جمعی و هویت فرهنگی مازندران است؛ چراکه میراثفرهنگی استان تنها در بناهای تاریخی و محوطههای باستانی خلاصه نمیشود و بخش مهمی از آن در قالب دانش، مهارت، آیین، بازی، خوراک و شیوههای زندگی همچنان در میان مردم و جوامع محلی زنده است.
ایزدی با بیان اینکه دانش زندگی کردن یکی از ارزشمندترین بخشهای میراثفرهنگی مازندران است که نسل به نسل منتقل شده میشود، گفت: ثبت ملی این عناصر میتواند به شناسایی، حفظ و انتقال این سرمایه فرهنگی به نسلهای آینده کمک کند.