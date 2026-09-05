به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تکاب گفت: به دنبال بارش‌های اخیر و افزایش دبی چشمه، سطح آب تالاب چملی افزایش یافته و این اثر طبیعی ملی در شرایط مناسبی قرار دارد.

محمدرضا صادقیان افزود: اثر طبیعی ملی «چمن متحرک چملی» در ۱۷ کیلومتری شهر تکاب و در نزدیکی روستای بدرلو واقع شده و از جمله مناطق ارزشمند طبیعی و گردشگری شهرستان به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: چملی به دلیل ویژگی‌های طبیعی و چشم‌انداز منحصر‌به‌فرد، مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار دارد و افزایش حضور گردشگران، ضرورت حفاظت و مدیریت صحیح این منطقه را بیشتر می‌کند.

صادقیان با اشاره به اهمیت تالاب‌ها اظهار کرد: تالاب‌ها در ذخیره و تنظیم آب، حفظ پوشش گیاهی و جانوری و پایداری محیط‌زیست منطقه نقش مهمی دارند و حفاظت از چملی به عنوان یک اثر طبیعی ملی، نیازمند همکاری دستگاه‌های مسئول و رعایت ضوابط زیست‌محیطی از سوی گردشگران است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست تکاب خاطرنشان کرد: گردشگران هنگام بازدید از چملی باید از آسیب به پوشش گیاهی، رهاسازی پسماند و هرگونه اقدامی که موجب تخریب این اثر طبیعی شود، خودداری کنند تا این میراث ارزشمند برای نسل‌های آینده نیز حفظ شود.

چمن متحرک چملی گول تکاب؛ مقصد گردشگران داخلی و خارجی چمن متحرک چملی گول تکاب؛ مقصد گردشگران داخلی و خارجی چمن متحرک چملی گول تکاب؛ مقصد گردشگران داخلی و خارجی چمن متحرک چملی گول تکاب؛ مقصد گردشگران داخلی و خارجی چمن متحرک چملی گول تکاب؛ مقصد گردشگران داخلی و خارجی