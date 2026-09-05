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رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تکاب گفت: به دنبال بارشهای اخیر و افزایش دبی چشمه، سطح آب تالاب چملی افزایش یافته و ومورد استقبال گردشگران داخلی و خارجی قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تکاب گفت: به دنبال بارشهای اخیر و افزایش دبی چشمه، سطح آب تالاب چملی افزایش یافته و این اثر طبیعی ملی در شرایط مناسبی قرار دارد.
محمدرضا صادقیان افزود: اثر طبیعی ملی «چمن متحرک چملی» در ۱۷ کیلومتری شهر تکاب و در نزدیکی روستای بدرلو واقع شده و از جمله مناطق ارزشمند طبیعی و گردشگری شهرستان به شمار میرود.
وی ادامه داد: چملی به دلیل ویژگیهای طبیعی و چشمانداز منحصربهفرد، مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار دارد و افزایش حضور گردشگران، ضرورت حفاظت و مدیریت صحیح این منطقه را بیشتر میکند.
صادقیان با اشاره به اهمیت تالابها اظهار کرد: تالابها در ذخیره و تنظیم آب، حفظ پوشش گیاهی و جانوری و پایداری محیطزیست منطقه نقش مهمی دارند و حفاظت از چملی به عنوان یک اثر طبیعی ملی، نیازمند همکاری دستگاههای مسئول و رعایت ضوابط زیستمحیطی از سوی گردشگران است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست تکاب خاطرنشان کرد: گردشگران هنگام بازدید از چملی باید از آسیب به پوشش گیاهی، رهاسازی پسماند و هرگونه اقدامی که موجب تخریب این اثر طبیعی شود، خودداری کنند تا این میراث ارزشمند برای نسلهای آینده نیز حفظ شود.