معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان از تحویل پنج هزار واحد مسکن شهری تا پایان سال به متقاضیان در سیستان و بلوچستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، معاون عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: باید برنامه‌ریزی و پشتیبانی از روند اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن صورت بگیرد و نباید اجازه دهیم طرح‌های مسکن به دلیل تأخیر در تأمین منابع مالی، آماده‌سازی اراضی یا سایر موانع اجرایی با وقفه مواجه شوند.

عطاالله اکبری در جلسه شورای مسکن حوزه جنوب استان در چابهار، با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن گفت: باید در کوتاه‌ترین زمان، واحد‌هایی که نیازمند پشتیبانی مالی و اجرایی هستند، به تفکیک شهر، زمین و پیمانکار مشخص شوند و با هدایت منابع مالی و استفاده مناسب از ظرفیت اراضی دولتی، روند ساخت‌وساز آنها شتاب گیرد.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها باید با جدیت بیشتری در این زمینه پای کار باشند تا هزینه‌های تحمیل‌شده به متقاضیان کاهش یابد و بخش بیشتری از بار مالی طرح‌ها از محل ظرفیت‌های دولتی تأمین شود.

معاون عمرانی استانداربا اشاره به ضرورت افزایش تعداد واحد‌های آماده بهره‌برداری تا پایان سال گفت: برنامه‌ریزی برای آماده‌سازی واحد‌های مسکونی باید به‌گونه‌ای باشد که علاوه بر واحد‌های افتتاح‌شده، بیش از سه هزار واحد دیگر در شهر‌هایی مانند ایرانشهر و چابهار تا پایان سال آماده افتتاح و تحویل شود.

اکبری همچنین بر ضرورت رفع دغدغه خانواده‌های شهدا در حوزه تأمین مسکن تأکید کرد و گفت: اینکه در جنوب استان متقاضی بلاتکلیفی از خانواده معظم شهدا برای دریافت زمین وجود نداشته باشد، یک خبر خوب و نشانه انجام درست مسئولیت‌هاست و باید این روند با جدیت ادامه پیدا کند.