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معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با تأکید بر جایگاه قانونی مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، گفت: حمایت از تولید باید در چارچوب قوانین و با رعایت کامل ملاحظات زیستمحیطی انجام شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان با تأکید بر جایگاه قانونی مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، گفت: حمایت از تولید باید در چارچوب قوانین و با رعایت کامل ملاحظات زیستمحیطی انجام شود.
غلامرضا سالاری در دوازدهمین نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان که با محوریت بررسی ۱۰ دستور کار در حوزههای واردات، تأمین مالی و زیرساختهای انرژی برگزار شد، اظهار کرد: مصوبات این کارگروه از اعتبار قانونی برخوردار و برای دستگاههای اجرایی لازمالاجراست و دستگاهها موظف به اجرای دقیق آن در چارچوب قوانین هستند.
وی با تأکید بر ضرورت حرکت در مسیر تولید پایدار افزود: تولید باید با رعایت الزامات زیستمحیطی و قوانین بالادستی انجام شود و حمایت از واحدهای تولیدی به هر قیمت، نهتنها مورد تأیید نیست، بلکه میتواند به منافع بلندمدت استان آسیب وارد کند.
در این نشست، مشکلات ۱۰ واحد تولیدی در زمینه رفع موانع واردات، تسهیلات بانکی، تأمین برق مورد نیاز صنایع و تعیینتکلیف معوقات بانکی بررسی و مقرر شد دستگاههای مسئول برای تأمین مالی، برق پایدار و تسریع در فرآیندهای واردات و ترخیص کالاهای مورد نیاز، اقدامات لازم را انجام دهند.