سامانه‌های نظارت و توزین در حال حرکت (WIM) جاده‌های کشور طی پنج ماه گذشته، با پایش افزون بر ۱۴۹ میلیون پلاک، بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تخلف ترافیکی و افزون بر ۲۷۳ هزار مورد اضافه تناژ ناوگان باری را شناسایی و ثبت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد پورتیموری، رئیس مرکز مدیریت راه‌های کشور، با تشریح عملکرد سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل جاده‌ای (ITS) طی پنج ماهه سپری‌شده از سال جاری اظهار کرد: در این مدت، در مجموع ۳۳۸ میلیون و ۱۲۵ هزار و ۵۵۷ تردد بین‌استانی وسایل نقلیه توسط ۲ هزار و ۹۱۲ سامانه ترددشمار برخط در محورهای مواصلاتی سراسر کشور ثبت شده است.

وی با اشاره به جریان مستمر پایش محورها افزود: تحلیل داده‌های دریافتی نشان می‌دهد که در این بازه زمانی، به‌طور میانگین روزانه ۲ میلیون و ۱۸۱ هزار و ۴۵۰ تردد بین‌شهری در شبکه راه‌های کشور انجام گرفته است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های کشور همچنین به نقش تجهیزات پیشرفته نظارتی در صیانت از زیرساخت‌های جاده‌ای و ارتقای ایمنی اشاره کرد و گفت: با بهره‌گیری از ۹۸ سامانه توزین در حال حرکت (WIM) مستقر در محورهای شریانی، اطلاعات بیش از ۱۴۹ میلیون و ۷۵۸ هزار پلاک خودرو بازخوانی و پردازش شده است.

پورتیموری خاطرنشان کرد: بر اساس داده‌های تجمیعی سامانه‌های هوشمند، تاکنون بالغ بر ۲ میلیون و ۵۹۸ هزار فقره تخلف ترافیکی و همچنین ۲۷۳ هزار و ۱۸۹ فقره تخلف اضافه تُناژ بار ناوگان حمل‌ونقل کالا احصاء و جهت طی مراحل قانونی به مراجع مربوطه ارسال شده است.