آغاز فصل تازه همکاری فدراسیونهای تیراندازی ایران و مجارستان
تفاهمنامه همکاری مشترک میان فدراسیونهای تیراندازی ایران و مجارستان به مدت چهار سال به امضا رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در راستای توسعه تعاملات بینالمللی و گسترش همکاریهای مشترک، تفاهمنامه همکاری میان فدراسیون های تیراندازی ایران و مجارستان به مدت چهار سال منعقد شد.
مفاد نهایی این تفاهمنامه در نشست مشترک سهیل برخورداری سرپرست فدراسیون تیراندازی ایران و لازلو شینکا رئیس فدراسیون تیراندازی مجارستان در فدراسیون تیراندازی کشور میزبان مورد بررسی و توافق قرار گرفت و در ضیافت سفارت جمهوری اسلامی ایران در مجارستان، با حضور آقای مرادیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در مجارستان، به امضای طرفین رسید.
بر اساس این تفاهمنامه، دو فدراسیون در زمینههای مختلف از جمله همکاری دوجانبه، ارتقای دانش و توانمندی مربیان، برگزاری اردوهای مشترک، حضور تیراندازان ایرانی در مسابقات آزاد و رقابتهای قهرمانی کشور مجارستان و همچنین بهرهمندی از امکانات و سالنهای تمرینی این کشور همکاری خواهند داشت.
این تفاهمنامه گامی در جهت توسعه همکاریهای بینالمللی فدراسیون تیراندازی ایران، انتقال تجربیات و دانش فنی و فراهم کردن زمینههای مناسب برای ارتقای سطح آمادگی ورزشکاران و مربیان کشور به شمار میرود.