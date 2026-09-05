جشنواره فرهنگی، هنری، تفریحی و ورزشی «خنکای شیراز» با هدف ایجاد نشاط اجتماعی و جلب توجه عمومی به اهمیت حفظ باغ‌های قصردشت تا بیستم شهریور ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، جشنواره فرهنگی، هنری، تفریحی و ورزشی «خنکای شیراز» با هدف ایجاد نشاط اجتماعی و جلب توجه عمومی به اهمیت حفظ باغ‌های قصردشت تا بیستم شهریور ادامه دارد.

این جشنواره با رویکرد خانواده‌محوری، پاسداشت طبیعت و ایجاد فضایی شاداب در سایت نگارستان قصردشت برپا شده است.

علیرضا اسکندری، دبیر جشنواره و عضو شورای اسلامی شهر شیراز با تأکید بر اینکه اجازه تخریب حتی یک وجب از باغ‌های قصردشت داده نمی‌شود، اظهار کرد: «سایت نگارستان قصردشت به عنوان محل برگزاری جشنواره، از دیرباز به عنوان زمین زراعی برای کشت صیفی‌جات استفاده می‌شده و برخلاف تصور عمومی، هرگز کاربری باغ نداشته است.»

وی با اشاره به اینکه این محل به دلیل بحران کمبود آب سال‌ها از چرخه کشت بازمانده بود، افزود: بر اساس طرح جامع باغ‌های شیراز، این فضا به صورت موقت برای میزبانی از رویداد‌های متنوع طراحی شده است و هیچ‌گونه ساخت‌وساز دائمی در آن شکل نخواهد گرفت؛ به‌طوری‌که همه زیرساخت‌های موجود از سازه‌های سازگار با طبیعت و قابل حمل تشکیل شده‌اند.

دبیر جشنواره «خنکای شیراز»، معرفی فواید اکولوژیک باغ‌های قصردشت، تشویق به حفظ این میراث ارزشمند، کمک به احیای اقتصاد خرد باغداران با برپایی بازار‌های محلی و افزایش آگاهی‌بخشی عمومی را از مهم‌ترین چشم‌انداز‌های این رویداد برشمرد.

برپایی «کوچه گالری نگارستان قصردشت» از دیگر بخش‌های جذاب این جشنواره است که در آن ۳۰ تابلو عکس از گذر‌ها و کوچه باغ‌های شیراز در فصول مختلف سال، اثر بهنام رمضانی‌نژاد، در معرض دید عموم قرار گرفته است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید از این رویداد و شرکت در برنامه‌های آن، تا بیستم شهریور همه‌روزه از ساعت ۱۶ تا ۲۱ به کوچه ۱۲ شهید رمضانی قصردشت مراجعه کنند.