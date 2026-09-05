معرفی ووشوکاران برتر کهگیلویه و بویراحمد در پاتاوه
مرحله استانی مسابقات ووشو با حضور رزمیکارانی از مناطق مختلف کهگیلویه و بویراحمد در شهر پاتاوه پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد، علی یزدان پناه مسئول هیات ووشوی استان گفت: مرحله استانی مسابقات ووشو با حضور ۲۶۰ ورزشکار در ردههای سنی مختلف جوانان، نوجوانان و بزرگسالان در دو بخش تخصصی، تالو و سان دا برگزار شد. محمد لشکری مسئول هیات ووشوی شهرستان دنا هم گفت: برگزاری مرحله استانی مسابقات ووشو زمینه شناسایی و معرفی ورزشکاران برتر استان برای حضور در مراحل بعدی رقابتها را فراهم میکند. لشکری هدف از برگزاری این مسابقات را شناسایی استعدادهای برتر و آمادهسازی تیم جوانان نوجوانان و بزرگسالان ووشو استان برای حضور در رقابتهای مختلف کشور عنوان کرد. در پایان مسابقات از ورزشکاران و داوران برتر این مسابقات تجلیل شد.
معرفی ووشوکاران برتر کهگیلویه و بویراحمد در پاتاوه معرفی ووشوکاران برتر کهگیلویه و بویراحمد در پاتاوه معرفی ووشوکاران برتر کهگیلویه و بویراحمد در پاتاوه معرفی ووشوکاران برتر کهگیلویه و بویراحمد در پاتاوه معرفی ووشوکاران برتر کهگیلویه و بویراحمد در پاتاوه معرفی ووشوکاران برتر کهگیلویه و بویراحمد در پاتاوه