به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرهنگ مصطفی اقبالی فرمانده سپاه ناحیه دهدشت در جمع میدان یاری بانوان در میدان مرکزی شهر دهدشت گفت: بیش از ۴۰۰ بانوی داوطلب در بیش از ۴۰ پایگاه بسیج برای شرکت در مسابقات میدان یار نام نویسی کرده‌اند و با هم رقابت می‌کنند.

سرهنگ اقبالی افزود: برگزاری مسابقه «میدان یار» فرصتی برای شناسایی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بانوان بسیجی و ایجاد زمینه‌ای برای حضور پررنگ‌تر آنان در فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و جهادی است.

وی ادامه داد: یکی از اهداف مهم برگزاری «میدان یار»، تقویت نشاط و پویایی در میان بانوان بسیجی و فراهم کردن بستری برای بروز استعداد‌ها و خلاقیت‌های آنان است.

سرهنگ اقبالی با اشاره به نقش بانوان در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی بیان کرد: بانوان بسیجی در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، تربیتی و جهادی همواره نقش‌آفرین بوده‌اند و برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند زمینه‌ای برای تقویت این ظرفیت ارزشمند باشد.