به گزارش خبرگزاری صداوسیما دبیرستان پلیس در اطلاعیه‌ای از اعلام نتایج نهایی پذیرش سال تحصیلی جدید و تکمیل فرآیند ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، پذیرفته‌شدگان پس از دریافت پیام و اطلاع‌رسانی لازم، برای انجام مراحل ثبت‌نام به دبیرستان پلیس مراجعه کرده‌اند و با تکمیل ثبت‌نام، ظرفیت این مجموعه برای سال تحصیلی جدید به‌طور کامل پر شده است.

دبیرستان پلیس اعلام کرده است که اکنون ظرفیت جدیدی برای پذیرش و ثبت‌نام وجود ندارد؛ موضوعی که نشان‌دهنده استقبال قابل توجه متقاضیان و خانواده‌ها از این مسیر آموزشی است.