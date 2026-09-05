به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ نخستین دوره مسابقات بزرگ سوارکاری کشوری با حضور بیش از ۳۰۰ چابک‌سوار از ۱۲ استان کشور در باشگاه سوارکاری المپیک زنجان برگزار شد.

این رقابت‌ها به مدت دو روز برگزار شد و شرکت‌کنندگان در ۹ رده مختلف با یکدیگر به رقابت پرداختند.

حضور سوارکارانی از ۱۲ استان کشور، این دوره از رقابت‌ها را به یکی از رویداد‌های قابل توجه سوارکاری در زنجان تبدیل کرد.

سوارکاران زنجانی نیز در این مسابقات حضور داشتند. و در کنار رقبای خود از استان‌های مختلف کشور برای کسب عناوین برتر رقابت کردند.

این مسابقات با هدف توسعه ورزش سوارکاری، ایجاد زمینه رقابت میان سوارکاران استان‌های مختلف و شناسایی استعداد‌های این رشته در زنجان برگزار شده است.