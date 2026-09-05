۳۵ هزار مترمربع زمین خواری از اراضی ملی در سمیرم به ارزش حدود ۶۰ میلیارد ریال شناسایی و رفع تصرف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی سمیرم گفت:در راستای صیانت از حقوق عمومی و مقابله با پدیده زمین خواری، مأموران انتظامی پس از دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر تصرف غیرمجاز بخشی از اراضی ملی در یکی از روستا‌های این شهرستان، موضوع در دستور کار عملیاتی قرار گرفت.

سرهنگ محمودرضا صادقی افزود: مأموران با بررسی‌های میدانی و تطبیق اسناد، متوجه شدند، فردی بدون داشتن مجوزقانونی اقدام به تصرف وبهره برداری غیرمجاز از حدود ۳۵ هزار مترمربع از اراضی ملی کرده است.

وی ارزش اراضی تصرف شده را طبق برآورد کارشناسان حدود ۶۰ میلیارد ریال بیان کرد و ادامه داد: پس از تکمیل مستندات و هماهنگی‌های لازم با مرجع قضائی، عملیات رفع تصرف با موفقیت به سر انجام رسید و اراضی از دست متصرف خارج و به وضعیت اولیه خود بازگردانده شد.

سرهنگ صادقی گفت:در این پرونده یک متهم شناسایی و پس از تشکیل پرونده، برای رسیدگی به مرجع قضائی معرفی شد.

وی با تاکید بر اینکه پلیس با جدیت تمام بر حفظ اموال عمومی و اراضی ملی متمرکز است، از شهروندان خواست:در راستای پیشگیری از تخلفات مشابه، هرگونه مورد مشکوک را از طریق شماره‌های امدادی به اطلاع مأموران برسانند.