مسابقات جودو نوجوانان پسر انتخابی تیم ملی اعزامی به المپیک دانش‌ آموزی برزیل، با معرفی نفرات و تیم‌ های برتر در خرم‌ آباد به پایان رسید و خراسان رضوی عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل آموزش و پرورش لرستان امروز در آیین اختتامیه این مسابقات اظهار داشت: با فراهم نشدن شرایط میزبانی در تهران، کمتر از یک هفته زمینه میزبانی این مسابقات در استان فراهم شد تا رقابت‌ های دانش‌ آموزی به بهترین نحو در خرم آباد برگزار شود.

سیدعیسی سهرابی با تجلیل از عوامل برگزاری مسابقات و فدراسیون جودو افزود: حدود ۶۰۰ نفر از ورزشکاران، مربیان و عوامل تیم‌ ها طی مدت ۲ روز در خرم‌آباد اسکان داده شدند و مسابقات نیز در سالن شهید چاغروند مجموعه ورزشی تختی خرم‌آباد برگزار شد.

وی ادامه داد: در وزن ۵۰ کیلوگرم بخش انفرادی این مسابقات، پرهام نیک‌ خصال از البرز مقام اول، محمدجواد اسدپور از خراسان رضوی مقام دوم و سینا زورمند از تهران مقام سوم را کسب کردند.

وی افزود: در وزن ۵۵ کیلوگرم نیز برسا معصومی از تهران اول، رضا سلطانی از خراسان رضوی دوم و محمدامین سلیمانی از گلستان سوم شدند و در وزن ۶۰ کیلوگرم امیرحسین سعادتی از خراسان رضوی مقام اول، رادین سلمانی از البرز مقام دوم و طاها درویشوند از گیلان مقام سوم را به دست آوردند.

سهرابی با بیان اینکه در وزن ۶۶ کیلوگرم امیر تقی‌ زاده، یوسف رمضانی و امیرحسین غلامی، هر سه از خراسان رضوی، به ترتیب مقام‌ های اول تا سوم را کسب کردند اظهار داشت: در وزن ۷۳ کیلوگرم سامان سلیمانی و سهیل سعیدی از خراسان رضوی به ترتیب اول و دوم شدند و امیرعلی اسماعیلی از یزد مقام سوم را کسب کرد.

وی عنوان کرد: در وزن ۸۱ کیلوگرم محسن خدادادی از خراسان شمالی مقام اول، امیرمحمد علیپور کوثری از همدان مقام دوم و امیررضا بهروان از گلستان مقام سوم را به دست آوردند و در وزن ۹۰ کیلوگرم محمد برفراز از خراسان شمالی مقام اول، پوریا کارگر از خراسان رضوی مقام دوم و عرفان فقانی از قم مقام سوم را کسب کردند.

سهرابی گفت: در وزن مثبت ۹۰ کیلوگرم امیرمحمد رشیدفر از لرستان مقام اول، رهام اقبالی از اصفهان مقام دوم و محمدمهدی پیرزاده از خراسان رضوی مقام سوم را به دست آوردند.

وی افزود: این رقابت‌ ها در راستای انتخاب اعضای تیم ملی جودوی نوجوانان برای حضور در المپیک دانش‌ آموزی برزیل برگزار شد و در رده‌ بندی تیمی نیز خراسان رضوی با کسب عنوان قهرمانی در جایگاه نخست قرار گرفت، خراسان شمالی دوم شد و تیم البرز رتبه سوم را به خود اختصاص داد.